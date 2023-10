Nuova Alfa Romeo MiTo: il suo ritorno stuzzica la fantasia

Nuova Alfa Romeo MiTo è una di quelle auto di cui si parla puntualmente quando i riflettori sono puntati sul futuro della casa automobilistica del Biscione. Il suo ritorno al momento non è stato confermato. Sembrano altre le auto su cui lo storico marchio milanese punterà nei prossimi anni. Si parla in particolare di un SUV compatto per il segmento B, che è il segmento in cui un tempo rientrava proprio la MiTo che dunque al momento non dovrebbe rientrare nella gamma della casa automobilistica premium di Stellantis.

Un render immagina così il ritorno a sorpresa di una nuova Alfa Romeo MiTo nella gamma della casa automobilistica del Biscione

Nonostante ciò qualche tempo fa il designer e creatore digitale Mirko del Prete ha provato ad immaginare quale potrebbe essere il design di questo modello qualora il Biscione decidesse di riportarlo in vita a sorpresa arricchendo ulteriormente la sua gamma di auto e proponendo un secondo modello di segmento B da affiancare al futuro B-SUV che conosceremo il prossimo anno.

Ricordiamo che al momento le novità attese per la gamma di Alfa Romeo oltre al B-SUV sono le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e una nuova ammiraglia che vedremo nel 2027. Per il resto si parla di una nuova Alfetta. di una nuova Duetto forse in edizione limitata e di un E-SUV. Non c’è traccia di una nuova Alfa Romeo MiTo nonostante siano davvero tanti i fan del Biscione che rivedrebbero volentieri nella gamma della casa milanese una vettura di questo tipo.

Ovviamente qualora tornasse anche questa auto sarebbe solo ed esclusivamente elettrica al 100 per cento. Lo stile sarebbe in sintonia con il resto della gamma della casa milanese. Vedremo dunque che novità arriveranno e se davvero ci sarà speranza di rivedere un modello di questo tipo nella gamma di Alfa Romeo.