Nuova Alfetta: tra poche settimane sapremo se si farà

Nuova Alfa Romeo Alfetta è il nome di una futura berlina elettrica compatta della casa automobilistica del Biscione che si andrebbe a collocare nel segmento C del mercato. Questo modello, se si farà, sarà commercializzata solo ed esclusivamente in Europa rappresentando una sorta di eccezione al resto della gamma dello storico marchio milanese che invece sarà composta da modelli che saranno venduti in tutto il mondo avendo caratteristiche per poter piacere ovunque.

Tra poche settimane sapremo la veirtà a proposito della nuova Alfetta

Nuova Alfetta dovrebbe dunque occupare il posto che un tempo era di Alfa Romeo Giulietta come alternativa Alfa Romeo Tonale nel segmento C. A parlare del suo arrivo nei mesi scorsi è stato lo stesso numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato il quale ha detto che una decisione non è stata ancora presa ma che già il prossimo mese di settembre si saprà se Stellantis approverà questo progetto. Dunque mancano solo poche settimane al momento della verità.

Presto sapremo se davvero dopo il 2027 la gamma della casa automobilistica del Biscione si arricchirà con questo modello che potrebbe rappresentare per tanti fan del Biscione sicuramente una bella novità. Questo soprattutto per coloro che non amano particolarmente i SUV e i crossover e cercano ancora berline compatte che attualmente nella gamma del Biscione non esistono più in seguito all’uscita di scena di Alfa Romeo Giulietta nel dicembre del 2020.

A proposito delle caratteristiche della nuova Alfetta si prevede che questa auto comunque sarà molto diversa dalla Alfa Romeo Giulietta. Non si tratterà infatti di una classica berlina a due volumi ma di una sorta di berlina a coda tronca dal carattere molto sportivo che potrebbe piacere e non poco a tutti gli amanti delle auto con un design particolarmente aerodinamico. Maggiori dettagli su questa auto li avremo molto probabilmente a breve.