Fiat 500 è Value Champion di Auto Świat

L’iconica Fiat 500 ha superato nella classifica del concorso indetto da Auto Świat suoi concorrenti coreani e tedeschi, classificandosi al primo posto in termini di minor perdita di valore di un’auto acquistata in uno showroom, dopo tre anni di attività, ipotizzando un chilometraggio annuo di 20.000. km. La classifica “Value Champion” è stata stilata dalla redazione di “Auto Świat” in collaborazione con INFO-EKSPERT, che da oltre 30 anni si occupa della valutazione professionale di autoveicoli in Polonia. Lo studio ha valutato oltre 100 modelli di veicoli suddivisi in 12 categorie.

Fiat 500 ha vinto la classifica Value Champion organizzata dalla redazione di “Auto Świat”

Gli specialisti di INFO-EKSPERT hanno selezionato per il confronto il valore medio dei veicoli nelle varianti di equipaggiamento più popolari da un totale di 20.000 configurazioni, alimentate, se disponibili, da unità a benzina di potenza simile. La Fiat 500 ha perso valore dopo tre anni di funzionamento e 60.000 km solo in misura del 29,2 per cento, rimanendo la proposta più vantaggiosa in questo senso nel segmento delle piccole city car. Creata oltre 60 anni fa a Torino e prodotta oggi in Polonia, la city car di Fiat delizia le successive generazioni di automobilisti con una raffinata combinazione di Dolce Vita italiana degli anni ’60 e soluzioni tecniche avanzate che aumentano il comfort e la comodità di guida.

Questa leader mondiale delle city car, amata da New York passando per Londra, passando per Parigi e Roma, diva del cinema, proprietaria di un proprio museo virtuale e fonte d’ispirazione per artisti anche in Polonia, è da anni sul podio delle classifiche di vendita (questo anno al secondo posto nel segmento A). Presentata e venduta in decine di edizioni speciali, preparate in collaborazione, tra gli altri, con con Ferrari, la maison Gucci e il cantiere Riva, è attualmente disponibile nelle concessionarie in due versioni di modello: le ibride 500 Hatchback e 500 Cabrio e la più giovane 500e completamente elettrica.

Le versioni ibride sono disponibili in sei opzioni di colore, con radio con Bluetooth, aria condizionata, 7 airbag e cruise control, che possono essere integrate con i pacchetti di equipaggiamenti opzionali Comfort o Style. L’auto è disponibile anche nell’elegante versione Dolcevita, comprensiva di: tetto panoramico in vetro, cerchi in alluminio da 15 pollici, vetri posteriori oscurati e dettagli cromati. Le versioni ibride sono alimentate da un moderno propulsore 1.0 Hybrid a benzina da 70 CV abbinato ad un cambio a 6 marce. Come dimostra “Auto Świat”, l’auto mantiene il suo valore ad un livello elevato nonostante anni di funzionamento. La Fiat 500e elettrica è la risposta dell’Azienda alla crescente domanda del mercato di veicoli urbani a emissioni zero,