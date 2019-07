Fiat 500 Dolcevita: debutta la nuova edizione speciale della city car

Negli ultimi 12 anni, Fiat ha lanciato oltre 30 edizioni speciali della sua Fiat 500. Tale annuncio è stato fatto durante la presentazione ufficiale della nuova Fiat 500 Dolcevita.

Realizzata per celebrare il 62° anniversario della popolare city car, la vettura combina un tema nautico con un stile retrò e ha sostanzialmente l’obiettivo di farvi dimenticare di avere di fronte un’auto che dal 2007 ha sostanzialmente lo stesso design.

Fiat 500 Dolcevita: ecco la nuova special edition disponibile nelle versioni cabrio e berlina

La nuova Fiat 500 Dolcevita sfoggia un colore esclusivo chiamato Bianco Gelato, abbinato a una striscia orizzontale rossa/bianca/rossa. Gli elementi estetici cromati, il logo 500, i cerchi in lega da 16” in bianco diamantato, il tetto in vetro Skydome sul portellone e il piano a strisce bianche e blu (con effetto denim e logo 500) completano l’elenco delle caratteristiche estetiche.

Disponibile anche una versione cabrio caratterizzata da una capote a righe orizzontali bianche e azzurre con firma 500 ricamata che si ispira alle sedie a sdraio a gli ombrelloni della riviera italiana degli anni ‘60.

Passando all’abitacolo, la nuova 500 Dolcevita è caratterizzata da sedili in pelle marrone con bordino rosso e logo 500 rosso ricamato sugli schienali, un cruscotto dotato di rivestimento in legno e un set di tappetini speciali. La nuova serie speciale della city car torinese propone le solite dotazioni: sistema di infotainment, climatizzatore automatico, volante multifunzione e così via.

La gamma di motori è composta da 3 unità: 1.0 litri da 69 CV abbinato a una trasmissione manuale o automatica, TwinAir turbo da 0.9 litri da 85 CV e una versione GPL da 69 CV da 1.2 litri. Queste ultime due opzioni vengono proposte solo con cambio manuale.

Chi desidera mettersi al volante della nuova Fiat 500 Dolcevita potrà beneficiare di uno sconto di 1200 euro acquistandola durante la fase di lancio tramite finanziamento FCA Bank. Nel prezzo sono inclusi anche i servizi Più by FCA Bank e Private Lease.