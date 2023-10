Auto elettrica: molti italiani sceglierebbero di acquistarla di nuovo

Quando parliamo di auto elettrica in Italia, è fondamentale comprendere le dinamiche e le tendenze che ne influenzano l’adozione. Ecco cosa emerge da una recente analisi condotta da Areté, azienda leader nella consulenza strategica.

La vettura elettrica sta facendo breccia nel cuore degli italiani: 9 su 10 sono soddisfatti della loro scelta. L’esperienza di guida e di ricarica è apprezzata e una percentuale schiacciante di questi utenti, se dovessero acquistare un nuovo veicolo, sceglierebbe nuovamente un EV.

Da uno studio condotto a settembre recente emerge chiaramente che l’utilizzatore medio delle auto elettriche in Italia è cittadino, predilige ricaricare l’auto in casa (57%) e ha scelto l’auto elettrica principalmente per una consapevolezza ambientale.

Infatti, il 40% di questi utenti ha optato per un modello full electric con la finalità di ridurre le emissioni di CO2. Seguono poi altri fattori come i costi di manutenzione più contenuti. L’autonomia rimane un tema centrale: l’85% degli intervistati dichiara che percorre meno di 400 km con una ricarica.

Nei primi otto mesi dell’anno, sempre in Italia, sono state immatricolate oltre 41.000 auto elettriche, registrando una crescita del 32% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nonostante queste cifre, la diffusione delle vetture elettriche nel mercato nazionale è ancora limitata, attestandosi al 3,9%.

Un punto di riflessione interessante riguarda l’approccio economico degli italiani verso l’EV. Quasi metà dei proprietari di auto elettriche ha optato per il pagamento in un’unica soluzione. Ciò suggerisce una fascia di popolazione con una capacità di spesa elevata, considerando che – in generale – solo il 29% degli italiani sceglie questa modalità di pagamento per l’acquisto di un veicolo.

Le dichiarazioni di Massimo Ghenzer di Areté

Secondo Massimo Ghenzer – presidente di Areté, i dati rivelano chiaramente due aspetti fondamentali del mercato italiano delle auto elettriche. Da un lato, c’è una soddisfazione palpabile tra gli utenti. Tuttavia, ci sono ostacoli significativi come i costi elevati e le preoccupazioni sull’autonomia che limitano la diffusione delle auto elettriche al di fuori di una nicchia benestante della popolazione.

Da questo studio emerge chiaramente che il futuro delle auto elettriche in Italia sembra luminoso, ma ci sono ancora delle sfide da superare. Il compito dell’industria e del mercato italiano sarà quello di affrontare questi ostacoli per rendere l’auto elettrica una scelta accessibile e praticabile per tutti.