Ferrari conquista una doppia vittoria nel GT World Challenge Endurance Cup 2023

Ferrari si è affermata nel recente round di Barcellona del GT World Challenge Endurance Cup 2023. Dominando l’evento, la Ferrari 296 GT3 di AF Corse e Francorchamps Motors ha brillato con Rovera-Nielsen-Shwartzman, assicurandosi l’ambito primo posto, seguita da una formidabile prestazione di Fuoco-Rigon-Serra che ha conquistato la seconda posizione.

Ma la supremazia del cavallino rampante non si è fermata qui. Nella categoria Pro-Am, il potente trio composto da Tutumlu Lopez-Tan-Hanafin ha trionfato con la squadra ST Racing with Rinaldi. Mentre nella categoria Silver Cup, AF Corse ha ottenuto un rispettabile terzo posto grazie alle abilità del trio Franco-Sbirrazzuoli-Wadoux.

Ferrari: il brand si è affermato nel recente round a Barcellona

Tuttavia, la competizione non è stata priva di tensioni. Diverse interruzioni causate da cinque ingressi della safety car e molteplici fasi di Full Course Yellow hanno alterato il ritmo della gara. Da notare la lunga fase di Full Course Yellow dovuta all’olio versato sull’asfalto, che ha ridotto il vantaggio iniziale di oltre 11 secondi ottenuto brillantemente dalle Ferrari di Rovera e Serra. In seguito a ciò, nella seconda parte della gara, le 296 GT3 guidate da Shwartzman e Rigon hanno dovuto scontrarsi con le Mercedes delle squadre 777 e 88.

Approfittando di una penalità inflitta al leader provvisorio Stolz per un contatto avvenuto nelle fasi iniziali della gara, Nielsen e Fuoco hanno sapientemente gestito la competizione, garantendo al marchio di Maranello una doppia vittoria.

Concludendo, la classe Pro-Am ha visto un altro trionfo per Ferrari. Il team di ST Racing with Rinaldi, con la sua Ferrari 296 GT3, ha portato Isaac Tutumlu Lopez, Samantha Tan e Lorcan Hanafin al primo posto. Anche AF Corse, con Franco, Sbirrazzuoli e Wadoux, ha ottenuto un solido terzo posto nella Silver Cup.

Leggi anche: Ferrari: ultimo round a Barcellona per la GT World Challenge Europe Endurance 2023

Il costruttore modenese, però, non ha brillato in tutte le categorie, con un nono posto nella Bronze Cup, rappresentato da Louis, Jef Machiels e Andrea Bertolini.