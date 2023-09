Ferrari: ultimo round a Barcellona per la GT World Challenge Europe Endurance 2023

Il Circuit de Barcelona-Catalunya ospiterà l’atteso ultimo evento della GT World Challenge Europe Endurance 2023. Questa gara di tre ore prenderà il via con un record storico: 54 auto iscritte, un numero mai visto negli otto anni di storia del torneo. L’attenzione è tutta focalizzata su Ferrari.

Saranno infatti ben cinque le Ferrari 296 GT3 pronte a dare spettacolo sul tracciato. Nel dettaglio, due di queste saranno protagoniste nella classe Pro mentre le altre si divideranno tra le categorie Silver, Bronze e Pro-Am.

Ferrari: cinque 296 GT3 si sfideranno sul tracciato di Barcellona-Catalogna

Nel segmento più prestigioso, la classe regina, spicca la n°71 sotto la bandiera di AF Corse – Francorchamps Motors. La supercar vedrà seduti al suo volante tre affermati piloti del cavallino rampante: Daniel Serra, Davide Rigon e Antonio Fuoco. Questo team ha già fatto parlare di sé durante la stagione, conquistando un eccellente quinto posto nella 1000 Km del Paul Ricard.

La scuderia di Maranello non si ferma qui. Sulla gemella 296 GT3 n°51 troveremo Alessio Rovera e Nicklas Nielsen, supportati da Robert Shwartzman. Questo terzetto ha già messo a segno punti sia a Monza che al Paul Ricard.

Ma la novità arriva dalla classe Silver. Qui AF Corse ha deciso di schierare una nuova formazione composta da Lilou Wadoux, Cédric Sbirrazzuoli e Manuel Franco, quest’ultimo con una solida carriera nel GT World Challenge America, pronto per il suo debutto europeo.

Non mancano le novità neanche nella Bronze Cup: sulla Ferrari 296 GT3 n°52 difenderanno i colori del costruttore di Maranello Andrea Bertolini e i belgi Louis e Jef Machiels. Mentre nella Pro-Am, il team ST Racing with Rinaldi entrerà in gioco con Isaac Tutumlu, Samantha Tan e Lorcan Hanafin.

Il programma

Il programma dell’evento promette emozioni a non finire. Ieri, le vetture sono scese in pista alle 09:00 e alle 13:20 per due sessioni di prove da 1 ora. A seguire, alle 16:50, il Bronze Test. Oggi ci sarà un altro turno di prove alle 09:00, con la pre-qualifica alle 13:20. Domani la tensione salirà alle stelle con le qualifiche alle 09:45 e il gran finale alle 15:00 con la gara di 3 ore.