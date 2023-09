Fiat Punto: Heritage celebra il 30° anniversario della mitica vettura

Il team Heritage di Stellantis celebra i 30 anni della Fiat Punto con un video commemorativo che ne ripercorre la storia attraverso una selezione di filmati d’archivio provenienti dagli archivi del Centro Storico Fiat. Prodotta in oltre nove milioni di esemplari fino al 2018, la Fiat Punto ha dominato per 25 anni il segmento B, lasciandosi spesso alle spalle la concorrenza, ed è diventata un’icona italiana grazie al suo stile e alla sua tecnologia superiori.

Con oltre nove milioni di unità prodotte fino al 2018 in tre generazioni, Fiat Punto ha dominato il segmento B per 25 anni

Roberto Giolito, Responsabile Stellantis Heritage (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Abarth), ha spiegato: “Il successo di un’auto è il risultato di una scommessa vinta, un lampo di intuizione stilistica basata sulla ricerca delle nuove tendenze e dei bisogni emergenti dei clienti. Nasce da una ricetta che deve superare la prova più dura di tutte: quella del tempo. È il caso della storia della Fiat Punto, che festeggia il suo trentesimo anniversario e la cui storia è fatta di 25 anni di produzione, tre generazioni, innumerevoli riconoscimenti tecnologici e commerciali e, soprattutto, l’affetto indiscusso della generalità del pubblico.”

Del resto la Fiat c’è fin dall’inizio. Il pubblico ha conosciuto dapprima i veicoli Fiat come insostituibili mezzi di mobilità privata e poi ha imparato ad apprezzarli come veicoli belli, affidabili, divertenti e, soprattutto, convenienti. E la Fiat Punto non ha fatto eccezione; infatti, nel corso della sua carriera, ha fissato nuovi standard in termini di design, sicurezza e comfort nel segmento B, dove da sempre gareggiano i migliori produttori mondiali.

La storia della Fiat Punto (progetto 176) inizia nel lontano 1993 quando venne presentata in anteprima ai media al Lingotto di Torino (il 31 agosto ) e al grande pubblico al Salone Internazionale dell’Automobile di Germania ( il 7 settembre ) , l’inizio di una nuova generazione di vetture compatte Fiat. Progettata da Giorgetto Giugiaro, la nuova vettura riprende il percorso della Uno, tentando di ripetere il suo straordinario successo. In tutta Europa, infatti, e per dieci anni consecutivi, la Uno è sempre stata la vettura più venduta del segmento B e ha ricevuto grandi elogi dalla stampa internazionale.

Chiaramente, la Fiat Punto aveva un grande compito davanti a sé. Tuttavia non deluse: nel 1995 fu nominata “Auto dell’anno” e dal 1994 al 1997 fu amata in tutta Europa. Per costruire la Fiat Punto venne addirittura costruito un nuovo stabilimento a Melfi (Potenza) che, fin da subito, si affermò come uno dei siti industriali più avanzati al mondo. Esteso su una superficie di quasi 1,9 milioni di metri quadrati, lo stabilimento è stato progettato dall’architetto Marco Visconti e costruito dal 1991 al 1993 nei pressi di San Nicola, a 18 chilometri da Melfi, in un’area priva di altri insediamenti industriali.

Forte del successo della prima Punto, Fiat decise di lanciare nel 1999 la seconda serie (con il nome di progetto 188) e di affidarne lo sviluppo al Centro Stile Fiat. L’obiettivo era quello di creare un veicolo completamente nuovo, più o meno come fece la Fiat con la prima serie rispetto alla Uno. Rimarranno per sempre negli annali della storia della Fiat le parole di Gianni Agnelli nel presentarla: “ La Punto non è stata creata in tre anni, ma è la sintesi di un secolo di lavoro”.Il suo debutto ufficiale avvenne in grande stile l’11 luglio 1999 in occasione delle celebrazioni del centenario della Fiat, suscitando un forte impatto sui media internazionali e sul grande pubblico. E i numeri parlano chiaro: tra il 1999 e il 2002 sono stati consegnati ogni anno in tutta Europa circa mezzo milione di veicoli.

Fiat Punto

Nel 2005 a Torino debutta la Grande Punto (numero di progetto 1999) con l’obiettivo di ripetere il successo della Punto discostandosi completamente dal modello precedente. Infatti, pur appartenendo in teoria al segmento B, avrebbe potuto sostituire molti modelli del segmento C in termini di dimensioni, equipaggiamenti e caratteristiche. Modello unico nel panorama mondiale, la Grande Punto fu progettata e realizzata per dettare il nuovo standard in termini di design con l’introduzione del concetto di “dimensioni” maggiorate. Il modello raggiungeva i più alti standard di sicurezza e qualità della sua categoria, offriva la migliore gamma di motori diesel e aveva anche un rapporto costo/caratteristiche estremamente competitivo.



Insomma, la Grande Punto fece un salto monumentale rispetto al modello precedente. Il nome è rimasto, con la sua eredità di essere apprezzato da milioni di clienti (diversi per gusto, età, nome, nazionalità e status sociale) e da 25 giurie internazionali che lo hanno premiato nel corso degli anni. Sviluppato da Italdesign-Giugiaro in collaborazione con il Centro Stile Fiat, lo stile della Grande Punto si è distinto nel panorama automobilistico contemporaneo per la bellezza della linea esterna moderna e raffinata e l’inconfondibile look italiano. L’ultima Punto è uscita dalla catena di montaggio di Melfi l’11 agosto 2018, chiudendo una storia prestigiosa costellata di primati tecnologici e commerciali, grazie alla quale si è aggiudicata per molti anni il titolo di vettura più venduta in Italia e, a volte, in Europa.