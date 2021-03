Una speciale Fiat Grande Punto da oltre 500 CV si diverte sul ghiaccio | Video

Fiat potrebbe riportare sul mercato la Fiat Punto grazie alla nascita di Stellantis. Le ultime indiscrezioni affermano che la vettura potrebbe addirittura arrivare sotto forma di un SUV compatto da affiancare alla 500X. Detto ciò, la Fiat Grande Punto è stata una delle versioni più apprezzate dagli automobilisti italiani e arrivò sul mercato nel 2005 sotto forma di terza generazione.

L’anteprima di questo modello avvenne a Mirafiori con la presenza di tantissimi giornalisti di settore che furono invitati prima a cena e poi alla presentazione del nuovo modello. All’evento erano presenti l’allora presidente di Fiat Luca Cordero di Montezemolo, l’allora amministratore delegato Sergio Marchionne, la famiglia Agnelli/Elkann al completo e gli allora due piloti della Scuderia Ferrari di Formula 1 Michael Schumacher e Rubens Barrichello.

Fiat Grande Punto: ecco in azione sul ghiaccio un esemplare con motore della Lancia Delta HF Integrale

La presentazione europea della Grande Punto avvenne in occasione del Salone di Francoforte del 2005 sotto uno stand particolarmente ampio e luminoso in cui sono stati esposti numerosi esemplari tra cui la versione Sport con carrozzeria tre porte e motore diesel Multijet 1.9 da 130 CV.

Alcuni esemplari della Fiat Grande Punto sono stati utilizzati anche nel mondo dello sport motoristico. Ad esempio, MattyB727 ha catturato in video un particolare esemplare in occasione dell’evento The Ice Challenge 2021 tenutosi a Livigno il 9 gennaio 2021.

Si tratta di una Grande Punto molto particolare in quanto sotto il cofano è presente il motore della Lancia Delta HF Integrale, ossia un quattro cilindri turbo da 2 litri capace di sviluppare oltre 500 CV di potenza. Accanto al propulsore troviamo la trazione integrale e un cambio sequenziale a 6 marce.

Per scoprire maggiori informazioni sulle prestazioni di questa particolare Fiat Grande Punto guidata dal nove volte campione italiano Ivan Carmellino, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del filmato presente dopo la galleria fotografica.

