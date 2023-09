Alfa Romeo: in futuro le sue auto elettriche avranno un finto cambio manuale?

Alfa Romeo, il celebre marchio italiano di auto sportive, ha brevettato un sistema che simula la sensazione di guidare con un cambio manuale su una vettura elettrica. Si tratta di una soluzione che mira a soddisfare i puristi della guida, che non vogliono rinunciare al piacere di cambiare le marce manualmente. Il sistema, descritto in un brevetto depositato negli Stati Uniti, consiste in una leva del cambio e un pedale della frizione, che sono collegati a un’unità di controllo elettronica. Questa unità gestisce il flusso di potenza tra la batteria e il motore elettrico, simulando le variazioni di coppia e di giri tipiche di un cambio manuale. In questo modo, il conducente può scegliere la marcia desiderata e sentire la risposta del motore. Il sistema è composto da diversi sensori e da un controller per il modulo di azionamento elettrico (EDM).

Cambi di marcia simulati in arrivo sui modelli elettrici Dodge e Alfa Romeo

L’EDM ha un sistema di ingranaggi collegato a un motore elettrico, che è quindi configurato per inviare la coppia motrice alla trasmissione di un veicolo elettrico. Un insieme di parametri monitorati determinerà la coppia motrice erogata, simulando così gli schemi di cambio convenzionali di una trasmissione con quattro o più velocità.

Il sistema è anche in grado di adattarsi al tipo di guida e alle condizioni della strada, modificando i parametri del cambio manuale virtuale. Inoltre, il sistema può essere disattivato in qualsiasi momento, passando a una modalità automatica, che sfrutta al meglio l’efficienza e la performance del motore elettrico. Il set di sensori monitorerà l’input del conducente e risponderà di conseguenza. Più semplicemente, il sistema può essere impostato per cambiare automaticamente come una trasmissione self-shifting convenzionale. Il brevetto di Stellantis che potrebbe trovare spazio sulle future Alfa Romeo non sembra prevedere l’esperienza manuale completa in cui il conducente aziona una frizione fisica, ma le soluzioni che ha ideato sono probabilmente più realistiche.

Non si esclude che questo sistema possa essere utilizzato anche da altri marchi di Stellantis come Dodge. Alfa Romeo non ha ancora comunicato quando e su quale modello introdurrà il suo sistema di cambio manuale finto, ma si presume che potrebbe essere applicato alla futura generazione della Giulia, che sarà completamente elettrica e che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2025 oppure anche alla futura ammiraglia che invece sarà lanciata nel corso del 2027.