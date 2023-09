Mercato auto usate in Italia: crescita dei passaggi a luglio 2023

L’ultimo mese ha mostrato una forte ripresa nel mercato auto usate in Italia, consolidando la sua posizione come uno dei mercati leader in Europa. Le cifre di luglio indicano chiaramente che il mercato italiano delle auto usate è in crescita e sta guadagnando terreno.

A luglio, il mercato delle vetture di seconda mano ha mostrato un importante incremento. Con ben 394.868 trasferimenti di proprietà, si osserva un aumento del 6,5% rispetto ai dati dello stesso periodo del 2022, quando i trasferimenti erano stati 370.753.

Mercato auto usate: quasi 400.000 passaggi di proprietà a luglio 2023

Per contestualizzare ulteriormente, il 2022 aveva segnato un calo del 16,3% rispetto all’anno precedente. Nei primi sette mesi di quest’anno, abbiamo visto una crescita generale del 7,7%, equivalente a 2.887.050 passaggi, una cifra notevolmente superiore rispetto ai 2.681.073 registrati nei primi sette mesi dello scorso anno.

Nell’ambito dei trasferimenti netti nel mercato auto usate, il diesel rimane in cima alle preferenze con un 49,1% di share. Seguono la benzina (38%), l’ibrido (5,1%), il GPL (4,4%) e il metano (2,4%). Le auto 100% elettriche e ibride plug-in hanno una quota dello 0,5% e dello 0,6%, rispettivamente.

Luglio ha visto una stabilità negli scambi tra privati e aziende, rappresentando il 56,3% di tutti i trasferimenti. Le operazioni da professionisti al cliente finale rappresentano il 40% mentre quelle dal noleggio e da km 0 si attestano rispettivamente allo 0,9% e al 2,8%.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, la Lombardia guida con un’ampia percentuale (15,6%) dei trasferimenti. Seguono Lazio (10%) e Campania (9,5%).

Oltre il 50% dei trasferimenti è avvenuto per auto con oltre 10 anni

Un altro dato interessante riguarda l’anzianità delle auto. Nel mese di luglio, le auto con oltre 10 anni di anzianità rappresentavano il 50,3% dei trasferimenti. Le auto tra 6 e 10 anni e 4 e 6 anni rappresentavano, rispettivamente, il 16,1% e il 13%. Le auto più nuove, da 0 a 1 anno, avevano una quota del 5,6%.

Riguardo le minivolture, c’è stata una leggera riduzione della quota dei privati (62,6%) a luglio. Le auto ritirate dal noleggio a lungo e breve termine hanno mostrato una crescita del 3,3%, stabilizzandosi al 10,3%.

Leggi anche: Stellantis raggiunge il traguardo di 1,5 milioni di veicoli prodotti a Pernambuco

Secondo l’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), queste cifre confermano che il mercato delle auto usate in Italia sta attraversando un periodo di recupero e di crescita. L’attenzione ora si rivolge ai mesi successivi per vedere se questa tendenza positiva continuerà.