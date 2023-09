Jeep dice addio al motore V8 per Wagoneer e Grand Wagoneer?

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, i recenti SUV full-size del marchio americano, potrebbero perdere l’opzione del motore V8 per il 2024. Questa è l’indiscrezione riportata dal sito Car and Driver, che ha notato l’assenza della variante V8 nel configuratore online delle due vetture.

Il motore V8 potrebbe essere uscito definitivamente di scena nella gamma di Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer

La Wagoneer e la Grand Wagoneer sono state presentate nel marzo 2021 come i modelli di punta della Jeep, offrendo spazio, lusso e prestazioni. I due SUV sono basati sulla piattaforma del Ram 1500 e offrono diverse opzioni di motorizzazione, tra cui un V8 5.7 mild hybrid da 392 CV e un V8 6.4 aspirato da 471 CV.

Tuttavia, secondo il famoso sito americano, la versione V8 6.4 potrebbe essere stata eliminata dal listino per il 2024, in quanto non compare più nel configuratore online della Jeep. Il sito ipotizza che la decisione possa essere dovuta a motivi di emissioni o di domanda, oppure a una semplice svista. Al momento, la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantris non ha confermato né smentito la notizia, ma ha dichiarato a Car and Driver che il configuratore online è soggetto a cambiamenti e non commenta i futuri piani di prodotto.

Quindi, bisognerà attendere una comunicazione ufficiale da parte del marchio per sapere se Wagoneer e Grand Wagoneer manterranno o meno l’opzione del motore V8 per il 2024. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nei prossimi giorni da Jeep. Ricordiamo comunque che questi due modelli non vengono venduti in Europa ma solo in Nord America. Si tratta dei due modelli più lussuosi tra quelli presenti nella gamma della casa americana. Fin da loro debutto sul mercato hanno riscontrato un notevole apprezzamento da parte dei clienti nord americani.