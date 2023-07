Jeep Grand Wagoneer conquista un importante riconoscimento

Il Jeep Grand Wagoneer 2023 si conferma Official Winter SUV of the Year e Best Premium Full-Size SUV alla competizione annuale dell’Associazione Stampa Motoristica del New England (NEMPA).

Quest’anno segna il secondo anno consecutivo in cui il Grand Wagoneer si aggiudica il titolo di SUV ufficiale dell’anno per l’inverno. Inoltre, si è aggiudicato il premio di miglior SUV di medie dimensioni per il secondo anno consecutivo.

Jeep Grand Wagoneer 2023 tre quarti posteriore

Jeep Grand Wagoneer: la NEMPA premia il SUV con due riconoscimenti

Durante i mesi da novembre a marzo, i giornalisti della NEMPA mettono alla prova numerosi veicoli dei produttori nel duro clima invernale del New England. I vincitori emergono durante una giornata di test e valutazione presso la sede della NEMPA a Middleborough (Massachusetts).

Clifford Atiyeh, presidente della New England Motor Press Association, ha detto che il Grand Wagoneer ha ottenuto il maggior numero di voti come SUV dell’anno per l’inverno della NEMPA e ha vinto in modo schiacciante nella sua categoria.

Non c’è niente di più lussuoso, spazioso, capace in off-road o confortevole su strada di questo modello (compresa la sua versione a passo lungo L). Il motore turbo a sei cilindri in linea e le sospensioni posteriori indipendenti rendono un SUV grande e capace agile e sicuro.

La Jeep Grand Cherokee 2023 si aggiudica la categoria dei SUV di medie dimensioni, continuando la tradizione della Grand Cherokee come SUV più premiato di sempre. La Grand Cherokee di precedente generazione è stata la preferita della NEMPA per molti anni. L’ultima Grand Cherokee si basa sul successo del marchio di Stellantis, offrendo ancora più lusso e spazio.

Il fatto che sia competitivo in termini di prezzo rispetto ai SUV premium tedeschi e giapponesi, offrendo al contempo la leggendaria capacità di trazione integrale di Jeep, anche come ibrido plug-in, fa della Grand Cherokee una vincitrice.

È il secondo anno consecutivo di vittoria per il SUV full-size

Jim Morrison, vicepresidente senior e responsabile di Jeep Nord America, ha dichiarato che sanno per esperienza che gli inverni del New England possono essere estremi, con neve e condizioni di guida pericolose.

Il fatto che i membri rispettati della New England Motor Press abbiano premiato il Grand Wagoneer e la Grand Cherokee e abbiano nominato il Grand Wagoneer SUV ufficiale dell’anno per l’inverno per due anni consecutivi, conferma che l’intero team continua a offrire i SUV più capaci su strada, fuoristrada e sulla neve.

Il Jeep Grand Wagoneer 2023 si aggiudica il premio per il secondo anno consecutivo, consolidando la sua posizione come marchio vincente nella competizione di guida invernale della NEMPA.

Basandosi su una ricca tradizione di artigianato americano di alta qualità e offrendo un nuovo livello di comfort e capacità 4×4 leggendarie, il modello traccia una nuova strada, definendo il nuovo standard di sofisticazione, autenticità e mobilità moderna.

Offrendo un’esperienza unica e premium ai clienti, Jeep ha portato sul mercato un SUV capace, innovativo e autentico, con dettagli di design e tecnologia di alta qualità, rivolgendosi a una vasta gamma di clienti.

Novità per il 2023, il Jeep Grand Wagoneer L aggiunge 30 cm di lunghezza complessiva (5760 mm), inclusi 18 cm di passo (3300 mm), per offrire il miglior volume complessivo per i passeggeri e il miglior volume di carico dietro la terza fila nella sua categoria.