Nuova Fiat Croma: sarà questo il suo design?

Fiat Croma, la berlina familiare che ha segnato la storia della casa torinese, ha di recente compiuto 38 anni. Il modello, nato nel 1985 come parte del progetto “Tipo Quattro” che coinvolgeva anche Lancia Thema, Saab 9000 e Alfa Romeo 164, si distingueva per la sua linea a due volumi e mezzo, il portellone posteriore e il concetto “VSS” (Veicolo Sviluppato per Segmenti), che prevedeva la possibilità di personalizzare la vettura con diversi allestimenti e motorizzazioni.

Ipotizzata in un render una nuova Fiat Croma Station Wagon

La Croma fu anche la prima auto al mondo ad adottare il motore turbodiesel a iniezione diretta, il 1.9 TD i.d. da 92 CV, che garantiva prestazioni e consumi migliori rispetto ai tradizionali motori a gasolio. La Croma ebbe un buon successo commerciale, con circa 438.000 esemplari venduti. Non è un caso che spesso si parla del suo possibile ritorno anche se in realtà al momento non c’è nulla di certo. Anzi a dire il vero sembrano decisamente altri i programmi di Fiat per quanto concerne il suo futuro.

Nonostante ciò appassionati e addetti ai lavori ipotizzano quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Fiat Croma e spesso queste ipotesi sono davvero interessanti. L’ultimo caso di questo tipo è il render che vi mostriamo in questo nostro articolo che è stato pubblicato su Instagram dal designer e creatore digitale Mirko Del Prete conosciuto anche come MDP Automotive che ha mostrato la sua personalissima interpretazione di come potrebbe essere la nuova Fiat Croma.

In particolare qui viene ipotizzato una nuova versione della celebre versione station wagon del modello che è stato lanciato sul mercato nel 2005 e che è stato prodotto fino al 2010. L’ipotesi è indubbiamente suggestiva anche se al momento sembrano altre le priorità di Fiat che nel 2024 lancerà una nuova generazione di Fiat Panda a cui seguirà nel 2025 un nuovo crossover di segmento C che si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla.