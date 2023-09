Opel Corsa e-Rally dimostra che le auto elettriche sono adatte anche alle lunghe distanze

Dopo tre stagioni dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe”, la conclusione più importante è che i rally di auto elettriche funzionano. Dal 2021, Opel lo dimostra fornendo automobili, infrastrutture di ricarica e organizzando i raduni stessi. Questo è lo sport motoristico divertente e rivolto al futuro. Tecnicamente, lo stesso vale per le Opel Corsa e-Rally da 100 kW/136 CV, che sono robuste, veloci e affidabili, e la concorrenza tra loro è estremamente agguerrita.

Opel Corsa e-Rally dimostra che le auto elettriche sono ottime anche per i percorsi più impegnativi e per le lunghe distanze

Le veloci auto elettriche di Opel ottengono risultati impressionanti sia su ghiaia che su asfalto. Grazie ad una coppia di 260 Nm e a caratteristiche di guida ben bilanciate, i tempi delle prove speciali delle vetture della Coppa sono spesso allo stesso livello delle vetture Rally5, che hanno circa 30 kW/40 CV in più di potenza. Durante il Rally Grand-Est dei Vosgi di giugno, Opel Corsa e-Rally ha perso in media solo due secondi per chilometro rispetto alle vetture Rally4 con trazione convenzionale con una potenza di oltre 154 kW/210 CV.

Anche la durata della Opel Corsa e-Rally è sorprendente. Finora, l’ADAC Opel Electric Rally Cup si è disputata 20 volte. Tra varie partenze in cui la vettura ha svolto il ruolo di vettura da rally e prove per team, sono stati percorsi circa 2.000 km di prove speciali e oltre 5.000 km di strada tra queste. Il “corridore di lunga distanza” fuoristrada, un’auto di prova della Opel Motorsport che occasionalmente prende parte anche alle competizioni, ha percorso 13.000 km a velocità da rally. Finora i componenti che non sono stati modificati rispetto al modello di produzione, come la batteria, l’inverter DC e il motore elettrico, si sono dimostrati estremamente affidabili.

In particolare, la batteria ad alta tensione ha resistito bene ai carichi associati al difficile utilizzo nei rally. L’analisi della batteria da 50 kWh dell’auto di prova Opel Motorsport mostra che la capacità rimanente della batteria è del 96%. Le speculazioni degli esterni secondo cui la batteria avrebbe dovuto essere sostituita dopo due anni o anche prima si sono rivelate infondate.

La coppia elevata e immediatamente disponibile di Opel Corsa e-Rally, nonché i carichi estremamente elevati causati da salti, dossi e solchi durante la guida nei rally, hanno reso necessaria una modifica del cambio. Al posto del differenziale Torsen inizialmente utilizzato, è stato installato un differenziale multidisco. Anche gli assi motore sono stati rinforzati. Inoltre, il software dell’auto è stato notevolmente migliorato, soprattutto per quanto riguarda la gestione della batteria.