Nuova Alfa Romeo Spider: c’è chi la immagina così

Alfa Romeo, il marchio italiano appartenente al gruppo Stellantis, sta lavorando al rilancio della sua gamma, che prevede l’introduzione di nuovi modelli elettrici e ibridi. Tra questi, ci potrebbe essere anche il ritorno di un’icona del passato: Alfa Romeo Spider, la roadster che ha fatto sognare generazioni di appassionati. Come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Spider? Un designer ha provato a immaginarla, ispirandosi alle forme della Genesis X Convertible.

Nuova Alfa Romeo Spider: un render immagina come sarà la futura sportiva del Biscione che potrebbe arrivare nei prossimi anni

Il designer in questione si chiama Mirko Del Prete, e ha pubblicato il suo progetto su Instagram con il nome di MDP Automotive. Il suo lavoro è stato ripreso da vari siti che hanno mostrato quella che è la sua personale visione a proposito della nuova Alfa Romeo Spider. Il risultato è una vettura elegante, sportiva e moderna, che riprende alcuni elementi distintivi di Alfa Romeo Tonale, il SUV coupé che sarà lanciato nel 2022.

Il frontale della nuova Alfa Romeo Spider ha una calandra a scudetto tipica del marchio, ma con un’interpretazione più squadrata e tridimensionale. I fari sono a LED e hanno una forma a Y, come quelli del Tonale. Il paraurti è sportivo e ha delle grandi prese d’aria laterali.

I cerchi in lega sono di grandi dimensioni e hanno un disegno a cinque razze. La parte posteriore presenta dei nuovi gruppi ottici a LED, più sottili e allungati. Il portellone ha una forma trapezoidale e ospita il logo Alfa Romeo al centro. Il paraurti ha un estrattore nero e due terminali di scarico cromati.

L’interno non è stato mostrato dal designer, ma si presume che avrà alcuni aggiornamenti a livello di materiali, finiture e dotazioni. La plancia dovrebbe avere uno schermo touch da 10 pollici del sistema multimediale Uconnect 5, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il volante sarà multifunzione e avrà delle palette per il cambio automatico a otto rapporti. I sedili saranno in pelle e avranno delle regolazioni elettriche.

La gamma motori dovrebbe essere composta da propulsori elettrici, in linea con la strategia di Stellantis. Si parla di una potenza di oltre 400 CV. Questa vettura potrebbe anche essere la prossima novità della divisione “Bottega” di Alfa Romeo quella che lancerà vetture ad alte prestazioni e a tiratura limitatissima come la recente nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Del resto è stato lo stesso numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato a dire che la prossima auto del programma speciale potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Spider.