Alfa Romeo, Fiat e Lancia: analizziamo quali saranno le future top di gamma

Alfa Romeo, Fiat e Lancia nei prossimi anni arricchiranno le rispettive gamme con numerosi nuovi modelli. A proposito di queste novità in arrivo oggi vogliamo concentrare le nostre attenzioni su quelle che saranno le future top di gamma delle tre case automobilistiche italiane di Stellantis.

Per quanto riguarda Alfa Romeo la sua nuova top di gamma sarà una segmento E che sarà lanciata nel corso del 2027. Di questa auto sappiamo che avrà una lunghezza di poco inferiore ai 5 m e che non sarà un vero e proprio SUV. Questo lo ha confermato lo scorso anno il numero uno della casa automobilistica del Biscione l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Ovviamente questo non significa necessariamente che si tratterà di una berlina classica potendo anche essere una via di mezzo tra una berlina e un crossover, un tipo di auto che va molto di modo negli ultimi tempi.

Di questa auto sappiamo che avrà prestazioni straordinarie con una versione Quadrifoglio che sarà la top di gamma con oltre mille cavalli di potenza. L’auto sarà solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA Large. I suoi tempi di ricarica dovrebbero essere davvero interessanti. Si parla di una ricarica dallo 0 all’80 per cento in circa 18 minuti. Quanto al nome qualcuno ipotizza GTV ma ovviamente non si escludono altri nomi.

Oltre ad Alfa Romeo nei prossimi anni saranno molto attive anche Fiat e Lancia. Per quanto riguarda quest’ultima la futura top di gamma la vedremo nel 2026 sarà la nuova Lancia Gamma. Si tratterà di una berlina fastback lunga 4,7 m che nascerà su piattaforma STLA Medium e avrà dunque un’autonomia di circa 650 km nella versione top di gamma. Anche questa auto sarà solo elettrica. L’auto viene descritta con un design insolito che non può essere collocato in una delle attuali categorie di auto. Dunque anche in questo caso si profila un mix tra una berlina e un SUV.

Infine per quanto riguarda Fiat al momento sembra che la sua futura top di gamma in termini di dimensioni sarà la nuova Fiat Multipla o come si chiamerà il crossover di segmento C che vedremo nel corso del 2025 e che sarà prodotto a Kenitra in Marocco. Questa auto dovrebber far parte della famiglia Panda avendo uno stile molto simile a quello della vettura che vedremo il prossimo anno. Con queste auto dunque Alfa Romeo, Fiat e Lancia cercheranno di conquistare preziose quote di mercato in Europa e nel caso del Biscione non solo nel vecchio continente.