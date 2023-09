Ferrari Tribute to Targa Florio 2023: le tappe della sfilata “rossa”

Si avvicina l’appuntamento col Ferrari Tribute to Targa Florio 2023, in programma dal 12 al 15 ottobre. Nel cuore accogliente della Sicilia, tra i riflessi dorati del sole che danzano sul mare, andrà in scena una nuova edizione di questo evento celebrativo. In luoghi dove la storia permea ogni pietra e ogni curva, si appresta a prendere vita una sinfonia meccanica in grado di catturare l’anima. Gli occhi del pubblico saranno catturati dallo splendore delle auto sportive di Maranello, le cui linee sono degne della sala principale del Louvre, per il loro magnifico fascino.

Si profila una festa nel segno del “cavallino rampante”, in giro per la parte occidentale dell’isola, con tappe in posti densi di forza attrattiva. Il momento clou sarà però l’escursione sulle Madonie, in alcuni dei comuni simbolo della mitica corsa ideata nel 1906 da don Vincenzo Florio, cui l’evento rende omaggio nel nome.

Per la circostanza, le “rosse” attraverseranno luoghi gloriosi del motorsport, come Cerda, Caltavuturo, Collesano e Campofelice di Roccella. Non verrà percorso interamente nessuno dei 3 circuiti della corsa siciliana, a causa delle condizioni penose in cui versa la rete viaria dell’area, ma l’assaggio sarà abbastanza profondo e gradevole. Il Ferrari Tribute to Targa Florio, con il suo colorato corteo di gioielli a quattro ruote, farà rivivere, in quella cornice ambientale, i ruggiti dei motori di alta gamma, per rendere omaggio a una delle gare automobilistiche più antiche e prestigiose del mondo. Qui le supercar della casa di Maranello si tufferanno anima e cuore in una cornice da sogno per chi ha gli ottani nel sangue.

Ferrari Tribute to Targa Florio: omaggio alla storia

Più in generale, l’evento si concederà l’abbraccio di paesaggi mozzafiato e percorsi avvincenti, attraversando città pittoresche, campi dorati e litoranee di grande presa emotiva, per un viaggio indimenticabile. Un palcoscenico speciale, per il giovamento dei sensi. In questo contesto, la gara di regolarità passa quasi in secondo piano. Ciò che più conta è il tuffo nella bellezza, nell’arte e nella passione per il motorismo.

Attese al via le “rosse” del “normale” listino, del presente e del passato, e alcuni esemplari in tiratura limitata, che impreziosiranno la tela, come nelle scorse edizioni dell’evento. Nel Ferrari Tributo to Targa Florio l’essenza della storia sarà offerta ai partecipanti e al pubblico. Starà a loro saperla cogliere al meglio, onorando coi giusti riguardi i luoghi magici che hanno contibuito a scriverla. Questo tributo annuale è un’opportunità per avvicinarsi al mondo delle Ferrari, per sentirne il rombo, per ammirarne le forme da capolavori d’arte e per assaporarne la magia. Con la kermesse siciliana, il marchio emiliano prosegue nella tradizione di celebrare le grandi corse automobilistiche del passato. La stessa cosa che accade col Tribute to 1000 Miglia.

Protagoniste, anche in questo caso, le “rosse” costruite dal 1991. Insieme a loro, le auto storiche della Targa Florio Classica, che coglie ancora meglio lo spirito rievocativo dell’evento, grazie alla presenza di auto più intimamente connesse con la tradizione vera della corsa di don Vincenzo Florio. I programmi sono più o meno sovrapponibili. Due le tappe previste, nella fase dinamica della manifestazione. I concorrenti e le loro splendide vetture arriveranno da ogni parte del mondo, in un’isola che non finisce mai di sorprendere.

Programma provvisorio dell’evento

Una 488 GTB e una F12tdf

La giornata di giovedì 12 ottobre sarà dedicata alle verifiche e alla consegna dei road book, presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università degli Studi di Palermo. Poi la cerimonia di partenza del “Trofeo Città di Palermo” e la cena di benvenuto. L’evento entrerà nel vivo nella giornata di venerdì 13 ottobre, con la prima tappa, battezzata “Tour delle Saline”. Dopo la partenza da Palermo, gli equipaggi si dirigeranno a Partinico, per proseguire in direzione di Alcamo, Nuova Gibellina, Santa Ninfa, Partanna, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e Cinisi, prima del rientro nel capoluogo di regione siciliano, per la cena nei rispettivi hotel.

Nella giornata di sabato 14 ottobre prenderà il via la seconda tappa, battezzata “Circuito delle Madonie”, che condurrà i protagonisti da Palermo a Floriopoli, Cerda, Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Piano Battaglia, Collesano, Campofelice di Roccella, Termini Imerese, per poi rientrare a Palermo, con il margine necessario per prepararsi alla cena di gala. Domenica 15 ottobre avrà luogo la cerimonia di premiazione e un light lunch presso “Tenuta Cala Muletti” di Terrasini (PA), prima dei saluti e degli arrivederci.