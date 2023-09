Ruote nella Storia rivive nelle meraviglie del VCO

L’attesa è finita: l’appuntamento autunnale con Ruote nella Storia sbarca nel pittoresco territorio del VCO (Verbano-Cusio-Ossola). Le suggestive ambientazioni che circondano il Monte Rosa, insieme al borgo Walser di Macugnaga, ci hanno già incantato lo scorso 2 luglio. E ora? Vogogna e la Valle Vigezzo sono le prossime tappe in programma per domani 24 settembre.

Il fulcro di questo evento monumentale? La sinergia tra ACI Storico e AC Verbano Cusio Ossola, entrambi fiorenti sotto la guida di Giuseppe Zagami. Ruote nella Storia non è un mero evento di automobilismo: è un viaggio nella cultura, nella storia e nel panorama mozzafiato del VCO.

Ruote nella Storia: nuovo appuntamento autunnale in Piemonte

“L’ambizione era di dar lustro a questo territorio magnifico, garantendo ai nostri borghi la visibilità che meritano. E, onestamente, credo che ci stiamo riuscendo”, ha dichiarato Zagami.

E cosa può essere più iconico delle auto d’epoca che adornano l’evento? Dagli equipaggi provenienti da ogni angolo d’Italia, si vedranno autentiche gemme come un’Opel Manta Ste 2.0 del 1977, un’Alfa Romeo Duetto IV Serie del 1991 e molti altri modelli che incarnano la storia dell’automobilismo.

Non si può parlare di Ruote nella Storia senza menzionare Vogogna, definita come uno dei borghi più incantevoli d’Italia e insignito della Bandiera arancione dal Touring Club Italiano. Parte della sua essenza è imbrigliata nel Parco Nazionale della Val Grande.

Il vero viaggio comincia dal cuore di Vogogna, spostandosi poi verso la Valle Vigezzo, celebre come la Valle dei Pittori. Una sosta è prevista a Malesco per le prove di abilità, per poi proseguire verso il centro storico di Santa Maria Maggiore, dove i partecipanti verranno coccolati con aperitivi e i tipici Stinchett.

Infine, il ristorante La Peschiera di Malesco ospiterà un pranzo degno di questo nome, seguito dalle premiazioni. Un’ultima menzione va all’associazione CorriAmo per un sorriso per il loro sostegno e collaborazione.