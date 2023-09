Leasys sponsor dell’evento Fleet&Business Day 2023

All’interno della rinomata cornice delle Cantine Bellavista, nel cuore di Franciacorta, ha avuto luogo il Fleet&Business Day 2023, un evento di grande rilievo nel mondo delle flotte aziendali. Leasys, forte di una competenza consolidata nel corso di oltre 20 anni nel settore, ha svolto un ruolo di partner chiave in questa edizione.

Gli esperti della joint-venture tra Stellantis e CA Consumer Finance hanno contribuito in maniera significativa all’evento, offrendo un contributo prezioso alla tavola rotonda, focalizzato sul futuro della mobilità.

Leasys: il brand presenta le sue soluzioni innovative in occasione del Fleet&Business Day 2023

I temi trattati nell’edizione di quest’anno, dal nome “Road to 2025 – 2030 – 2035”, sono stati incentrati sugli scenari in evoluzione nel mondo delle auto e delle flotte. I workshop “Energia per tutti e per tutto” e “Obiettivo car list” hanno offerto una panoramica esaustiva sul futuro energetico e sull’industria automobilistica.

Al culmine dell’evento, gli intervenuti hanno avuto l’opportunità di effettuare test drive, sotto la guida esperta degli abili piloti di Quattroruote. Questi momenti sono essenziali per avere un assaggio diretto delle innovazioni proposte nel mondo automobilistico.

Nell’area espositiva curata presso Cantine Bellavista, Leasys ha avuto un ruolo da protagonista con uno stand esclusivo. Qui, l’azienda ha presentato delle soluzioni strategiche per una gestione di flotta efficace ed efficiente.

Questo rafforza ulteriormente la sua posizione come interlocutore privilegiato per le aziende che prediligono il noleggio a lungo termine o che, mantenendo la proprietà dei veicoli, cercano modalità operative ottimizzate con costi certi e predefiniti.