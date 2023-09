Leasys: importante affermazione nel Regno Unito

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance e attore leader nel leasing operativo multimarca, è stata insignita del Wellbeing Award in occasione del prestigioso gala Business Car Awards 2023, tenutosi ieri sera a Londra.

I Business Car Awards, organizzati dalla rivista leader nel settore delle flotte Business Car, riconoscono l’eccellenza nel settore delle flotte automobilistiche da oltre 20 anni e sono ormai chiaramente affermati come un evento importante nel calendario dei gestori di flotte. Attraverso parametri di riferimento qualificati, una giuria indipendente stabilisce le migliori auto che le flotte dovrebbero utilizzare, evidenziando l’innovazione e l’esperienza delle flotte tra i fornitori, oltre a premiare l’eccellenza tra gli operatori di flotte. La categoria Benessere è stata introdotta nel 2023 per riconoscere l’importanza del lavoro svolto per migliorare il benessere fisico e mentale del personale del settore flotte.

Matthew Boswell, Amministratore Delegato di Leasys UK, ha commentato: “ Siamo incredibilmente orgogliosi di vincere questo prestigioso premio. Business Car è una pubblicazione importante nel nostro settore ed essere riconosciuto da loro insieme ad una competizione molto degna è un enorme onore e una testimonianza di quanto Leasys prende sul serio la salute e il benessere dei suoi dipendenti. Abbiamo messo in atto diverse strategie per promuovere il benessere e forniamo servizi e strutture di assistenza, tutti riservati. Aumentando la consapevolezza, stiamo aumentando le risposte”.

Il premio ricevuto da Leasys UK è una conferma del continuo impegno del marchio di Stellantis nel sostegno e nella sensibilizzazione sul tema della salute mentale. Tra i servizi offerti dall’azienda, c’è un Ambasciatore della Salute Mentale, che si confronta regolarmente con il team per trasmettere informazioni sui servizi a loro disposizione, Operatori di Primo Soccorso per la Salute Mentale che sono completamente formati e disponibili per i dipendenti per parlare e un Dipendente Assistance Program (EAP), un servizio telefonico in cui un team specializzato è a disposizione dei dipendenti per affrontare i loro problemi personali.