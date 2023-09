Ruote nella Storia: ritorno in Toscana per il famosissimo evento

Quando si parla di auto d’epoca, la Toscana, e in particolare la provincia di Prato, sono sul podio della tradizione motoristica. Domani venerdì 23 settembre, Montemurlo – con il suo patrimonio storico, artistico e culturale – diventa il palcoscenico di un altro grande capitolo di Ruote nella Storia.

Questo non è un evento qualsiasi. È la terza edizione e, ancora una volta, l’Automobile Club di Prato, sotto la guida di Federico Mazzoni e la direzione di Claudio Bigiarini, sottolinea il suo impegno e passione. Tutto ciò avviene in stretta collaborazione con ACI Storico.

Ruote nella Storia: domani ci sarà la tappa in provincia di Prato

Se avete avuto la fortuna di visitare le colline del Montalbano e la Valle del Bisenzio, ora è il momento di esplorare un altro gioiello della provincia di Prato. Grazie a questo evento, la cultura del motorismo storico si fonde con la storia del nostro Paese, portando i fan delle auto storiche in un viaggio senza tempo.

Bigiarini ha detto: “Alla terza edizione, vogliamo mostrare ancora di più. Partiremo da Piazza del Comune, davanti al maestoso Palazzo Pretorio, proseguendo poi verso Montemurlo. Dopo alcune tappe, avremo due sfide di regolarità, una salendo verso la Rocca e una in discesa, dopo aver visitato la Rocca e i suoi giardini. Non dimenticate la Taverna della Rocca, dove avremo il nostro pranzo. E le premiazioni? Sarà un momento speciale, non solo per le prove di regolarità ma anche per la sfida del ‘miglior abbinamento’ tra equipaggio e auto”.

Ci sarà anche una Lancia Delta del 1992

Ma c’è di più. Il Castello di Montemurlo, meglio conosciuto come la Rocca, è un vero e proprio gioiello storico. Questa fortezza, circondata da piante secolari, ha giocato un ruolo chiave nella battaglia del 2 agosto 1537. Ricordiamo la lotta tra i sostenitori di Cosimo I de’ Medici e gli oppositori repubblicani, una lotta che ha segnato la storia toscana e italiana.

Ma al centro di tutto ci sono loro, le auto d’epoca. Circa 30 modelli, tra cui una Porsche 356 del 1959, una Chevrolet Corvette del 1959, una Triumph TR del 1957 e una Lancia Delta del 1992. E il 2023 porta una novità: prove di “Regolarità” per i migliori equipaggi.