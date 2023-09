Ruote nella Storia: diverse auto d’epoca fanno tappa in provincia di Cosenza

Esperti nel campo delle auto d’epoca e appassionati hanno vissuto un’esperienza indimenticabile a Oriolo Calabro, in provincia di Cosenza, durante l’ultima edizione di Ruote nella Storia. Questa manifestazione, un punto di riferimento per gli amanti delle quattro ruote storiche, si è tenuta il 17 settembre e ha messo in luce il notevole contributo di ACI Storico e Automobile Club d’Italia all’universo dell’automobilismo classico.

L’evento ha brillato grazie alla collaborazione tra l’Automobile Club Cosenza, guidato dal presidente Ernesto Ferraro e dal direttore Nicola Di Nardo, e l’Historic Club Castrovillari, presieduto da Domenico Campilongo. Un connubio virtuoso che ha garantito il successo della giornata, mostrando al pubblico vetture che incarnano la perfezione del design italiano e la passione per la meccanica.

Ruote nella Storia: a Oriolo hanno sfilato diverse vetture storiche

Oriolo Calabro, una gemma dell’Alto Jonio cosentino con il suo incantevole centro storico medioevale, ha offerto una cornice unica all’evento. Tra scorci mozzafiato, il Castello Medievale e il Palazzo Giannattasio, oltre 50 equipaggi provenienti da Calabria, Puglia e Basilicata hanno sfilato a bordo delle loro meravigliose auto. Tra i modelli degni di nota, spiccano una Fiat 124 Moretti, un’Alfa Romeo Turbo Delta, una BMW 633, una Fiat 500D Trasformabile e due Ferrari Mondial provenienti da Lecce.

“Oggi, le strade di uno dei borghi più belli d’Italia si sono arricchite con autentiche icone della cultura automobilistica italiana”, ha commentato Ernesto Ferraro. Anche Domenico Campilongo ha espresso entusiasmo e gratitudine: “Abbiamo registrato un boom di partecipazioni, con auto di varie marche e tipologie, un segnale forte della crescente passione per queste meraviglie su quattro ruote”.

Ruote nella Storia a Oriolo ha combinato storia, arte e cultura dell’automobile in una formula vincente che si preannuncia ancora più entusiasmante nelle prossime edizioni. Il 23 e il 24 settembre 2023, gli appassionati avranno nuove occasioni per vivere la magia delle auto d’epoca in altre location esclusive come Montemurolo, Castello di Meano, Varese, Vogogna – Valle Vigezzo e Riccione – Mondaino.