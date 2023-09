Lancia: prosegue l’espansione della nuova corporate identity in Italia

Lancia sta attraversando un periodo di rinascita intensa e strategica. Luca Napolitano, CEO del marchio torinese, ha sottolineato l’importanza di questo periodo di rinnovamento e ha espresso la sua gratitudine verso i concessionari e venditori in Italia per il loro impegno.

La comunità di vendita dedicata “Casa Lancia” è stata inaugurata da poco e già conta 240 venditori attivi. Questa piattaforma offre un’opportunità per i venditori di interagire direttamente tra loro e con la dirigenza.

Lancia: la nuova identità aziendale si estende sempre di più nel Bel Paese

In parallelo, Lancia ha dato il via a un tour di inaugurazione, presentando le prime 45 concessionarie italiane che riflettono la nuova corporate identity ed espongono il concept Lancia Pu+Ra HPE. L’obiettivo è di rinnovare l’intera rete distributiva, non solo in Italia ma anche all’estero, in vista del lancio della nuova Lancia Ypsilon nel corso del 2024.

Il costruttore torinese sta introducendo una nuova identità aziendale che, entro la fine dell’anno, caratterizzerà tutta la rete di distribuzione italiana. Questa identità si basa su quattro pilastri fondamentali: qualità, elettrificazione, sostenibilità e approccio innovativo alla vendita.

La nuova visione di Lancia enfatizza un’esperienza premium per il cliente, con un design architettonico che riflette eleganza e armonia. All’interno degli showroom, gli ambienti sono pensati come salotti accoglienti in stile italiano, dove il cliente si sente accolto e servito da esperti del marchio. Questa visione di eleganza è ulteriormente amplificata dalla collaborazione con Cassina, icona del design Made in Italy.

Punti chiave della distribuzione e dell’espansione

Attualmente, 45 concessionari in 13 regioni italiane hanno adottato la nuova corporate identity Lancia. Tuttavia, questo numero è destinato a crescere, con un obiettivo di 100 concessionari completamente rinnovati entro la fine del 2023.

Il 2024 vedrà anche l’espansione della nuova identità aziendale al di fuori dell’Italia, in concomitanza con il lancio della nuova generazione della Ypsilon. All’estero, il focus sarà maggiormente sull’online mentre in Italia il percorso del cliente sarà bilanciato tra la configurazione online e l’esperienza fisica in showroom.