Mercato auto in Europa: ad agosto c’è stata una crescita del 20,7%

Il mercato auto in Europa è in solida crescita, e le ultime statistiche lo provano. Parliamo di un incremento di immatricolazioni pari al 20,7% nel solo mese di agosto, con un totale di 904.509 veicoli registrati. Questa è la 13ª volta consecutiva che il mercato europeo dimostra un andamento positivo, anche se risulta ancora inferiore del 16% rispetto ad agosto 2019.

Esaminando i dati cumulativi dei primi otto mesi dell’anno, il quadro è altrettanto rassicurante. Le immatricolazioni segnano un +17,9%, per un totale di 8.516.943 unità. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, c’è stato un miglioramento notevole, sebbene il confronto con il 2019 mostri ancora un calo del 21,4%.

Mercato auto in Europa: oltre 900.000 esemplari immatricolati il mese scorso

In Europa, non tutti i mercati sono cresciuti allo stesso ritmo. La Germania si è distinta con un incremento eccezionale del 37,3% ad agosto, seguita da Regno Unito (+24,4%) e Francia (+24,3%). L’Italia e la Spagna, invece, hanno mostrato una crescita più modesta, con rispettivamente +11,9% e +7,8%.

Per quanto riguarda i primi otto mesi, la Spagna ha registrato la crescita più significativa (+20,5%), seguita da Italia (+20,2%), Regno Unito (+20,0%), Francia (+16,6%) e Germania (+16,5%). In termini di numero totale di immatricolazioni, il Bel Paese si posiziona al quarto posto sia in agosto che nel cumulativo degli otto mesi.

Andrea Cardinali, direttore Generale dell’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), sottolinea la necessità di non fare paralleli affrettati con i sistemi di incentivi esistenti. In Italia, il mercato delle auto elettriche è ancora indietro rispetto ai Major Markets, principalmente a causa di un sistema di incentivi inefficace e infrastrutture di ricarica insufficienti.

Ad agosto, per esempio, il mercato italiano delle auto “alla spina” ha raggiunto solo il 9,1% del totale, rispetto al 31,7% della Germania o al 17,3% della Francia. Questa situazione si conferma anche nei dati cumulativi dei primi otto mesi del 2023, con l’Italia sempre in coda.

Sfide e opportunità

Cardinali enfatizza anche l’urgenza di rivedere i meccanismi di incentivo, in particolare alla luce del ritardo accumulato nell’adozione di veicoli a basse emissioni. A livello europeo, i veicoli elettrici a batteria (Battery Electric Vehicle – BEV) copre il 15,1% del mercato mentre quelli ibridi plug-in (Plug-in Hybrid Electric Vehicle – PHEV) si fermano al 7,4%.

Le prospettive dell’UNRAE indicano che il ciclo di sostituzione del parco auto in Europa è di circa 26 anni. Ciò pone delle sfide significative per la decarbonizzazione e la sicurezza, specialmente considerando che un quarto delle auto circolanti ha più di 17 anni.

In Italia, la situazione delle infrastrutture di ricarica è preoccupante. Il paese si trova al 15° posto tra i 31 dell’Europa per la rete pubblica di ricarica. Una accelerazione è quindi necessaria, soprattutto in ambito extraurbano, dove i bandi MASE non hanno trovato offerte idonee.

Il mercato auto in Europa è certamente in crescita, ma rimangono ancora diverse sfide da affrontare. L’Italia deve agire rapidamente per non restare indietro, sia in termini di incentivi che di infrastrutture di ricarica, per allinearsi con gli altri Major Markets europei.