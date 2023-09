Fiat Panda: ultimo restyling prima della rivoluzione

Fiat sta preparando il lancio della Fiat Panda MY2024, l’ultimo restyling della sua city car di successo, prima di presentare il nuovo modello B-SUV nel 2024. La Panda MY2024 dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno, con alcune novità estetiche, tecnologiche e meccaniche, che la renderanno più moderna e competitiva. Vediamo quali sono le principali caratteristiche della nuova Panda MY2024.

Fiat Panda MY24 sarà l’ultimo restyling del modello attuale in attesa del debutto della nuova generazione che si trasformerà

Dal punto di vista estetico, la Fiat Panda MY2024 non dovrebbe cambiare molto rispetto alla versione attuale, se non per alcuni dettagli. Potrebbe esserci un nuovo badge in stile Fiat 500e e 600e, con la scritta “Panda” al posto del logo Fiat sul cofano. Potrebbero esserci anche dei nuovi fari a LED, più sottili e affilati, e dei nuovi cerchi in lega. La carrozzeria dovrebbe mantenere le sue linee semplici ed essenziali, con una scelta di colori vivaci e personalizzabili.

Dal punto di vista tecnologico, la Fiat Panda MY2024 dovrebbe avere un nuovo sistema di infotainment compatibile con Apple Car Play e Android Auto, probabilmente appartenente alla famiglia Uconnect 5, con connessione wireless e uno schermo curvo da 12 pollici. La vettura dovrebbe essere dotata anche di numerosi sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza.

Dal punto di vista meccanico, la Fiat Panda MY2024 dovrebbe avere una nuova architettura elettrica, che le consentirà di adottare il sistema ADAS obbligatorio dal 2024 secondo la normativa GSR24. Questo comporterà anche l’eliminazione della batteria standard e l’accensione del motore tramite il BSG (Belt Starter Generator). A livello di motorizzazioni, potrebbe rimanere solo il 1.0 Firefly a benzina da 70 CV, abbinato al cambio manuale.

La Fiat Panda MY2024 sarà l’ultimo restyling della city car Fiat prima della rivoluzione del 2024, quando arriverà il nuovo modello B-SUV che sarà anche elettrico. Si tratterà di un crossover compatto che si ispirerà al concept car Centoventi presentato al Salone di Ginevra. Il nuovo B-SUV sarà ungo circa 4 m andrà a coprire il vuoto lasciato dalla Punto nel segmento B. Segnaliamo infine che il prezzo della Fiat Panda MY2024 potrebbe essere intorno ai 12 mila euro per la versione base e ai 14 mila euro per la versione Cross.