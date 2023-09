Una Maserati Mistral di Frua offre il suo lusso all’asta

Una Maserati Mistral 4000 Coupé con carrozzeria Frua del 1966 sarà offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti nell’asta di Bonhams del 29 settembre, che andrà in scena all’Audrain Concours Auction di Newport, nello Stato del Rhode Island (USA). Il prestigio dell’auto ne fa un sogno inaccessibile ai comuni mortali, ma le cifre richieste sono appetibili rispetto alle proposte della concorrenza del tempo. Le stime della vigilia ballano in una forbice da 125 mila a 150 mila dollari.

A passare di mano sarà l’esemplare con telaio AM109A1842. Questa vettura gode della spinta di un motore a 6 cilindri in linea DOHC da 4.014 centimetri cubi di cilindrata, accompagnato nelle sue eruzioni energetiche da gradevoli melodie. La potenza massima di 255 cavalli a 5.500 giri al minuto assicura una buona tempra caratteriale, perfettamente intonata alla sua natura di granturismo. Grazie all’iniezione meccanica Lucas, il suo funzionamento è abbastanza fluido, anche in ambito urbano.

Buono il funzionamento del cambio manuale a 5 marce, fedele compagno d’avventura del conducente. L’azione frenante fa capo a 4 dischi, per decelerazioni incisive e congrue al profilo dinamico del mezzo. Questa Maserati Mistral 4000 Coupé giunge da un apprezzato collezionista, che le ha riservato adeguate cure. Del suo pacchetto fanno parte l’aria condizionata, le ruote Borrani e un raro tetto apribile Webasto. Stiamo parlando di una classica molto nota fra i cultori del “tridente”.

La produzione del modello prese avvio nel 1963. Due le versioni offerte alla scelta della clientela: Coupé e Spider. Come giustamente evidenziano gli uomini di Bonhams nella scheda di vendita, la maggior parte delle Mistral di produzione ricevettero l’unità propulsiva da 3.7 litri, ma in listino trovarono spazio anche l’unità da 3.5 litri e, dal 1966, quella conclusiva da 4.0 litri. La produzione del modello giunse al suo epilogo quando dal sito produttivo di Modena erano uscite 827 versioni chiuse e 123 versioni aperte.

Con riferimento all’esemplare messo in vendita da Bonhams, doveroso evidenziare come si tratti di un’auto molto accessoriata. I tratti della carrozzeria sono ben valorizzati dalla vernice color melanzana metallizzata, che si coniuga felicemente al colore chiaro dei pellami interni, grandi protagonisti del lussuoso abitacolo, insieme alla ricca strumentazione, pronta a fornire le informazioni che servono, in modo immediato e senza distrazioni.

Foto Bonhams

Anima viva della Maserati Mistral 4.0 Coupé è però il 6 cilindri in linea che ne anima le danze. Questo gioiello meccanico, ricco di coppia, entusiasma agli alti regimi, ma elargsce ottime ricompense emotive anche sulle strade tortuose, dove la sua prontezza ne fa qualcosa di inebriante. Alla versatilità di questa granturismo del “tridente” concorrono il bagagliaio, generosamente dimensionato, e la presenza della già citata aria condizionata, che ne rendono gradevole l’uso anche quando le temperature esterne si fanno più alte.

Fra i punti di forza dell’esemplare messo in vendita, il fatto che per lungo tempo sia appartenuto alla stessa persona: un grande appassionato d’auto che ha trattato questa Maserati Mistral con tutti i riguardi. Diversi gli eventi cui ha preso parte. Facendo parte dell’ultima serie del modello, la vettura in esame è particolarmente attraente, ma sono le condizioni di mantenimento, eccezionalmente buone, a darle una marcia in più nell’azione di conquista dei potenziali compratori. Al resto provvede la sua miscela unica di stile, raffinatezza e prestazioni di razza.

La Maserati Mistral rende onore alla nobile tradizione dell’industria automobilistica italiana, nota per la produzione di vetture sportive dall’eleganza senza tempo e dalle performance di livello superiore. Questa creatura del “tridente” incarna perfettamente l’arte dell’ingegneria e il design italiano. Il suo nome rende omaggio a un vento che soffia vigorosamente attraverso la regione della Provenza in Francia, spazzando via le nuvole e lasciando un cielo azzurro. Un modo per evocare il senso di libertà e potenza trasmesso dall’auto.

Le linee esterne del modello sono un perfetto esempio di come il design italiano possa fondere eleganza e aggressività in un’unica forma armoniosa. Gli interni sono rifiniti nel segno del lusso. Anche la Maserati Mistral ha contribuito a consolidare la reputazione sportiva della casa automobilistica modenese. Nonostante la sua produzione sia terminata negli anni ’70, il suo impatto e il suo lascito rimangono intatti. Questa vettura è una testimonianza della maestria artigianale italiana e della passione per le prestazioni e lo stile. Oggi, i collezionisti di tutto il mondo mostrano un certo interesse verso gli esemplari della specie. In queste vetture ci sono le note della classe, della potenza e dell’ingegneria di alto lignaggio. Una motivazione in più per tentare lo shopping, avendo le risorse che servono.

Foto Bonhams

Fonte | Bonhams