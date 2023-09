DS 3 Esprit De Voyage: arriva in Italia la nuova versione speciale

Arriva in Italia la nuova DS 3 Esprit De Voyage, una vettura che unisce in sé l’artigianato francese con l’innovazione tecnologica. Il cuore dell’auto esprime un desiderio innato di portare il savoir-faire parigino oltre i confini francesi.

Gli interni luminosi in Grigio Ghiaia sono arricchiti da un cruscotto in pelle Nappa, impreziosito dalla goffratura Esprit De Voyage. Questa goffratura non è un dettaglio qualunque: rappresenta una mappa dell’Europa con raggi che partono da un Clou de Paris, simbolo del luogo di nascita della collezione, il DS Design Studio Paris.

DS 3 Esprit De Voyage: la nuova special edition parte da 34.300 euro

Gli amanti del comfort apprezzeranno i sedili bimateriali, dove il tessuto Luxembourg è elegantemente accoppiato alla pelle Nappa Grigio Ghiaia. E per i più esigenti, è possibile optare per i sedili in pelle Pieno Fiore Nero Basalto. La vivacità dell’abitacolo è ulteriormente enfatizzata dalle soglie sottoporta anteriori, adornate con la mappa iconica della collezione, e dall’headliner e i bordi dei tappetini in Grigio Perla.

Passando all’esterno, la nuova DS 3 Esprit De Voyage non delude sicuramente. Le portiere anteriori e le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono ornate con disegni incisi al laser, progettati per evocare un senso di movimento e aerodinamicità. Il frontale si distingue per il DS Wings e una griglia in nero lucido, impreziositi da dettagli cromati.

Non possiamo trascurare i cerchi Kyoto da 18”, un dettaglio esclusivo per la versione Espri De Voyage, con finitura diamantata in Grigio Antracite e rivestimento opaco.

Gamma e prezzi

Sulla base dell’allestimento Rivoli, questa versione speciale del crossover offre una gamma completa di motorizzazioni per accontentare qualsiasi esigenza degli automobilisti italiani. Si può scegliere tra la versione 100% elettrica con batteria da 54 kWh e 402 km di autonomia con una sola ricarica fino alle versioni a benzina o diesel, entrambe con cambio automatico a 8 rapporti.

Quanto ai prezzi, la versione a benzina con motore PureTech da 130 CV è disponibile a 34.300 euro, quella diesel con BlueHDi da 130 CV a 36.250 euro, mentre la variante full electric ha un prezzo di partenza di 44.300 euro.

La DS 3 Esprit De Voyage offre sei diverse combinazioni di colori, sia bicolore che monocolore, che si abbinano perfettamente al tetto Nero Perla.