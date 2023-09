Ferrari: Fisichella e Mosca vincono il Campionato Italiano GT Endurance 2023

Nella leggendaria pista di Monza, il duo Fisichella-Mosca ha trionfato in anticipo, assicurandosi il titolo del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2023. A bordo della loro Ferrari 488 GT3 Evo 2020, l’equipaggio della Scuderia Baldini ha terminato la corsa al terzo posto, dopo aver dominato le qualifiche con un tempo record.

Subito dietro di loro, su un’altra 488 GT3 Evo 2020, il team AF Corse ha portato a casa un altro podio per Ferrari.

Tuttavia, il finale del campionato promette di essere elettrizzante. Nonostante Fisichella e Mosca siano già assicurati la vetta della classifica generale, il round finale a Vallelunga potrebbe ancora portare qualche sorpresa, soprattutto se il team Comandini-Cassarà-Nilsson dovesse strappare una vittoria senza punti per il team di Maranello.

Nelle categorie minori, la Ferrari 488 Challenge Evo è stata protagonista con una vittoria in GT Cup Pro-Am e un terzo posto in GT Cup Am, aumentando la posta in gioco per l’ultimo appuntamento di Vallelunga in programma dal 13 al 15 ottobre.

GT World Challenge Europe: le 296 GT3 di Emil Frey Racing brillano a Valencia

In Spagna, nello scenario del GT World Challenge Europe – Sprint Cup, il produttore di Maranello ha visto altre medaglie aggiungersi al suo palmarès. Le Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing, con i piloti Albert Costa e Thierry Vermeulen, hanno conquistato il secondo e il terzo posto nelle due gare disputate, mantenendo viva la lotta per la leadership del campionato. Con ancora due round in calendario, le prossime corse promettono battaglie adrenaliniche.

24H Series: un ritiro inaspettato per la 296 GT3 di WTM by Rinaldi Racing

Non tutto è andato come previsto per la casa automobilistica modenese, soprattutto nella 24H Series disputata a Barcellona. Il team WTM by Rinaldi Racing è stato costretto a un ritiro inaspettato mentre la loro 296 GT3 si trovava in una posizione di leadership.

Un problema elettrico al cambio, presumibilmente causato da un contatto con una Mercedes nelle fasi precedenti della gara, ha messo fine ai loro sogni di gloria. Nonostante questo contrattempo, il campionato prosegue e il brand di Maranello avrà l’opportunità di riscattarsi nella prossima tappa in Kuwait, dal 7 al 9 dicembre.