Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe: Fleming e Gostner vincono a Spa-Francorchamps

Nell’arena delle Ardenne, la seconda giornata del penultimo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe è stata un concentrato di adrenalina e svolte inaspettate. Il costruttore modenese ha visto diversi protagonisti emergere e affermarsi.

Partiamo dal Trofeo Pirelli. Thomas Fleming di HR Owen – FF Corse ha dominato la pista malgrado le difficili condizioni atmosferiche. Dopo aver conquistato la pole position in una sessione di qualifica resa incerta da tratti di asfalto bagnato, il pilota britannico ha mantenuto una leadership inossidabile.

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe: ecco come è andata la tappa a Spa-Francorchamps

La corsa, conclusasi in regime di safety car, ha visto Fleming tagliare il traguardo per primo, accorciando la distanza dal leader generale Eliseo Donno di Radicci Automobili a soli 19 punti. Bence Valint e Adrian Sutil completano il podio, mostrando abilità e determinazione.

Franz Engstler, già consacrato campione nel Trofeo Pirelli Am, ha sigillato la sua superiorità con una prestazione dominante. Pole position, primo posto e il giro più veloce hanno reso Engstler l’indiscusso protagonista, seguito da Hendrick Viol e dall’americano Enzo Potolicchio.

Nella Coppa Shell, Manuela Gostner si è aggiudicata una vittoria eclatante. Nonostante un inizio turbolento che ha visto Axel Sartingen perdere la testa della corsa, la pilota italiana ha difeso con successo la sua posizione fino al traguardo. Roger Grouwels ed Ernst Kirchmayr completano il podio in una gara che ha offerto ben 55 sorpassi.

Ci sono state diverse sorprese nella Coppa Shell Am

Giuseppe Ramelli ha colto la sua prima vittoria stagionale nella Coppa Shell Am, esibendo una guida magistrale e il giro più veloce. Il secondo posto è andato a Motohiko Isozaki mentre Kirk Baerwaldt ha conquistato un dignitoso terzo posto.

Le tensioni sono alte poiché il round finale al Mugello si avvicina. Mentre Engstler si gode un vantaggio di 70 punti, la battaglia per il Trofeo Pirelli vede Eliseo Donno in vantaggio di 19 punti su Fleming. In Coppa Shell, Manuela Gostner è ora seconda nella classifica generale, seguita da Alexander Nussbaumer e Fons Scheltema.

Marchiate sul calendario la settimana delle Finali Mondiali, dal 24 al 30 ottobre, quando Ferrari torna in Italia per l’ultimo atto della stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe.