Drivalia: Cyril Châtelet è il nuovo responsabile delle vendite

È avvenuto un cambiamento molto importante nella struttura dirigenziale di Drivalia, la rinomata società specializzata in noleggio, leasing e soluzioni di mobilità, parte integrante del gruppo CA Auto Bank. Da ieri, Cyril Châtelet è il nuovo direttore delle vendite e sarà sotto la diretta supervisione di Paolo Manfreddi, l’attuale CEO dell’azienda.

Focalizziamoci un attimo su Châtelet, un professionista di grande spessore con un curriculum vitae che parla da solo. Con oltre un quarto di secolo di esperienza nel settore automobilistico e della mobilità, Châtelet ha scalato le gerarchie di marchi prestigiosi.

Ha lavorato in Mazda dal 1997 al 2008, ultimando il suo percorso come Sales Manager per la Francia. Si è poi trasferito in Nissan fino al 2015, assumendo diversi ruoli manageriali, per poi passare a Volvo e Volkswagen, sempre in posizioni dirigenziali legate alle vendite.

Prima di raggiungere Drivalia, è stato membro esecutivo e direttore delle vendite e del marketing di LeasePlan France nel 2020.

Il suo nuovo incarico lo vedrà alla guida della squadra di vendita di Drivalia, coordinando una gamma di soluzioni che va dal car sharing elettrico al fleet management. Il suo ruolo sarà cruciale nel fornire supporto ai sales manager dislocati nei diversi mercati europei, con l’obiettivo di offrire servizi su misura sia per la clientela locale che per quella internazionale, in ambiti sia personali che aziendali.

Le dichiarazioni di Cyril Châtelet

Cyril Châtelet ha espresso grande entusiasmo per la sua nuova avventura con il brand di CA Auto Bank, sottolineando l’importanza della sinergia tra i diversi mercati europei. “Sarà nostra priorità offrire soluzioni flessibili e continue, dalla durata di un’ora a quella di una vita intera, ai nostri clienti e partner per contribuire al loro successo”, ha detto il nuovo direttore. Ha anche messo in luce l’obiettivo di forgiare un’esperienza cliente in cui “le persone e l’innovazione siano sempre al centro”.

La nomina di Châtelet segna un passo importante nella continua espansione e rafforzamento di Drivalia. Con il supporto e la direzione di Paolo Manfreddi, l’azienda è destinata a navigare verso nuovi orizzonti nel settore del noleggio e delle soluzioni di mobilità.