Drivalia punta ad espandersi ulteriormente in Europa nei prossimi mesi

Il colosso della mobilità Drivalia è pronto per una massiccia espansione europea, un piano audace annunciato nelle scorse ore al Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023), evento di risonanza mondiale nel settore automobilistico.

Questa mossa strategica vede l’azienda estendersi nei mercati tedesco e polacco entro la fine dell’anno, portando a 15 il totale dei paesi europei in cui ha una presenza operativa.

Drivalia: annunciato un nuovo piano di espansione al Salone di Monaco 2023

Sostenuta dalla sua controllante CA Auto Bank (affiliata di Crédit Agricole Consumer Finance), Drivalia ha le carte in regola per rivoluzionare il mercato della mobilità green. Focalizzandosi inizialmente sul noleggio a medio e lungo termine, il brand mira a lanciare una flotta di oltre 15.000 veicoli entro i prossimi tre anni in Germania, un paese che ha visto un aumento del 31,7% nelle immatricolazioni di veicoli elettrici nel primo semestre del 2023.

Ma l’espansione di Drivalia non si ferma qui. Nel 2024, l’azienda si spingerà ulteriormente in Austria, Svezia e Svizzera, allineando la sua presenza territoriale con quella di CA Auto Bank e portando il numero totale di paesi coperti a 18.

Tale sinergia tra le due entità si concentrerà sullo sviluppo di un’offerta finanziaria e di mobilità paneuropea, con l’obiettivo di diventare un attore dominante in ambito di finanziamento, leasing di veicoli e servizi di mobilità.

Con il suo cambio di status ad aprile 2023, diventando un’entità indipendente separata da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), CA Auto Bank ha già consolidato la sua presenza sul mercato. La società ha stabilito partnership con 45 brand del settore auto e circa 10.000 concessionari, generando 3,7 miliardi di euro in volumi retail europei nel suo primo trimestre di operatività. Questo rappresenta un incremento del 20% rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda le prospettive future, CA Auto Bank ha grandi ambizioni. Entro il 2030, mira a che l’80% del suo portfolio sia composto da veicoli green. Inoltre, punta a raggiungere i 2 miliardi di euro di produzione retail sul mercato tedesco entro il 2024, un aumento del 30%.

Le dichiarazioni dei dirigenti

Stéphane Priami, presidente di CA Auto Bank, sottolinea che l’azienda è un elemento cruciale per realizzare l’ambizione di diventare leader della mobilità verde in Europa. Mentre Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank e Chairman di Drivalia, afferma che la crescita post-indipendenza di CA Auto Bank e l’espansione imminente di Drivalia in Germania e Polonia avvicinano sempre più entrambe le società al loro obiettivo di dominare il panorama della mobilità futura in Europa.

E non è tutto, Karsten Borkowsky – Country Manager di CA Auto Bank in Germania – dichiara che la sensibilità del mercato tedesco verso la mobilità verde offre un terreno fertile per CA Auto Bank e Drivalia per guidare la transizione energetica nel settore della mobilità.