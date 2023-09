Ferrari Club Competizioni GT: annunciato il calendario della stagione 2024

Ferrari ha annunciato il calendario completo della stagione 2024 del Ferrari Club Competizioni GT, una competizione esclusiva organizzata dal cavallino rampante per mettere in luce le auto che hanno scritto la storia delle corse automobilistiche negli ultimi 30 anni.

La rassegna è stata svelata a Spa-Francorchamps e offre un assortimento di appuntamenti internazionali e regionali che vanno da marzo fino a settembre.

Ferrari Club Competizioni GT: tutti gli appuntamenti della stagione 2024

Cominciamo col dire che il brand di Maranello ha pianificato cinque incontri internazionali di grande calibro. L’inizio è previsto al Mugello, tra le incantevoli colline toscane, il 17 e 18 marzo. Per chi non lo sapesse, questo circuito è stato anche il palcoscenico delle Finali Mondiali 2023.

Successivamente, l’azione si sposterà oltreoceano: dal 17 al 19 maggio, la California accoglierà i piloti del Club Competizioni GT a Laguna Seca, una pista lunga 3,610 km che include la leggendaria chicane in contropendenza conosciuta come The Corkscrew.

Il calendario 2024 si arricchisce di una nuova location: il Balaton Park Circuit in Ungheria. Questo nuovo impianto, posizionato sulle rive del lago Balaton a sud-ovest di Budapest, offre un tracciato di 4,1 km e rappresenta una delle principali novità per gli appuntamenti regionali di Ferrari.

Non meno interessanti saranno gli eventi previsti tra Asia ed Europa. I motori ruggiranno a Suzuka, in Giappone, dal 28 al 30 giugno, per poi fare tappa in Portogallo, a Portimão, il 9 e 10 luglio. Non meno emozionante sarà l’appuntamento al Nurburgring in Germania, previsto dal 6 all’8 settembre.

In chiusura di stagione, il costruttore di Maranello organizzerà un evento finale che coinciderà con le Finali Mondiali Ferrari. Sede e date sono ancora in fase di definizione e saranno rese note nelle prossime settimane.

Per riassumere, ecco il calendario 2024 del Ferrari Club Competizioni GT: