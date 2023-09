Ferrari: fine settimana intenso per le vetture da corsa del brand

Ferrari è pronta a dominare in più fronti: dal Campionato Italiano Gran Turismo a Monza, passando per il GT World Challenge Europe in Spagna, fino alla 24H Series a Barcellona.

Un terzo round decisivo si terrà questo fine settimana a Monza per il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Con la possibilità di aggiudicarsi il titolo assoluto già in ballo, il duo Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca sembra essere in una posizione vantaggiosa.

Ferrari: questo weekend correrà in tre campionati con i suoi bolidi da competizione

A bordo della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 della Scuderia Baldini, i due piloti italiani potrebbero sigillare il loro destino se riescono a classificarsi tra i primi due al traguardo di domenica.

Nella classe Pro-Am del GT Cup, ci sarà grande attenzione sulla Ferrari 488 Challenge Evo guidata da Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare. Nel frattempo, in GT Cup Am, il team SR&R spera di ridurre il distacco di sette punti dalla vetta grazie all’equipaggio composto da Francesco Atzori, Manuel Menichini e Enrico Di Leo, pilotando un’altra 488 Challenge Evo.

Il secondo e penultimo round del GT World Challenge Europe Sprint Cup vedrà la luce sul circuito di Ricardo Tormo a Valencia. Emil Frey Racing schiererà due Ferrari 296 GT3, pronte a sfidare i rivali in un evento cruciale per i titoli ancora in palio. In classe Silver Cup, la squadra di AF Corse con la loro 296 GT3 cerca ancora il primo podio della stagione.

WTM by Rinaldi Racing porterà in pista la sua Ferrari 296 GT3 n°22 in classe GT3 Am. Dopo aver conquistato una vittoria lo scorso anno con una 488 GT3 Evo 2020, la squadra punta a ripetere l’impresa. Quest’anno, la nuova aggiunta alla formazione di piloti è Isaac Tutumlu Lopez.

Il programma

A Monza, l’azione inizia oggi con due sessioni di prove libere, seguite da una terza sessione domani e la gara principale la domenica alle 15:15. A Valencia, le prove libere si svolgono oggi mentre la prima e la seconda gara si terranno rispettivamente domani e domenica alle 14:00.

Per quanto riguarda la 24H Series, la gara di 24 ore inizierà a mezzogiorno di domani. Le prossime 48 ore, dunque, saranno decisive per Ferrari in diversi campionati.