Alfa Romeo già al lavoro sulla prossima fuoriserie: la conferma di Mesonero

Nel corso di un’intervista rilasciata a Quattroruote nei giorni scorsi il capo del design di Alfa Romeo, lo spagnolo Alejandro Mesonero-Romanos ha confermato che la nuova 33 Stradale, presentata lo scorso 30 agosto presso il Museo di Arese, darà origine ad una nuova gamma di fuoriserie in edizione limitata che omaggeranno la storia e la tradizione della casa automobilistica del Biscione. Il capo del design dello storico marchio milanese ha anche confermato che lui e il suo team sono già a lavoro sulla seconda vettura di questo nuovo programma definito “Bottega” e da novembre la nuova auto inizierà il suo sviluppo vero e proprio. Si tratta di un progetto ambizioso e appassionante, che vuole celebrare il passato e il presente di Alfa Romeo, ma anche proiettare il marchio verso il futuro.

Mesonero ha detto anche che la storia di Alfa Romeo e fonte inesauribile di ispirazione e dunque a lui e al suo team aspettano anni di grande lavoro. Lo spagnolo non ha voluto dire quante saranno queste future fuoriserie in edizione limitata ma secondo indiscrezioni sarebbero almeno tre o quattro quelle già previste. Insomma il nuovo programma Bottega di Alfa Romeo sembra assomigliare sempre di più a quello della Ferrari denominato Icona che ha già dato origine alle Ferrari Monza SP1 ed SP2 e alla Daytona SP3.

Anche per Alfa Romeo si tratterà tutte di supercar in edizione limitatissima a prezzi davvero elevati che omaggeranno la storia del Biscione. Nessuna di queste future supercar al pari della nuova 33 Stradale supererà quota 100 unità prodotte. Si tratterà dunque di vetture molto rare e dunque appetibili ai collezionisti di auto. A proposito della prossima fuoriserie, il CEO Jean-Philippe Imparato nei giorni scorsi aveva anticipato che molto probabilmente si sarebbe trattato di una spider.

Insomma già nei prossimi mesi in proposito potrebbero trapelare notizie interessanti. Ricordiamo infine che questa gamma di auto sarà parallela a quella principale di Alfa Romeo che nei prossimi anni si arricchirà con modelli fortemente appetibili a cominciare dal 2024 quando debutterà il nuovo SUV compatto futura entry level del marchio. A seguire le nuove Giulia e Stelvio e una ammiraglia nel 2027 che come vi abbiamo scritto in altre occasioni stupirà per il suo look.