Alfa Romeo: la prossima vettura speciale in edizione limitata potrebbe essere una Spider

Parlando con Auto.it in occasione del debutto della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, il numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha rivelato che molto probabilmente la nuova 33 Stradale è destinata a non essere l’unico modello di questo tipo ad essere lanciato dalla casa milanese, ma potrebbe essere solo il primo step di una nuova gamma parallela a quella principale composta da auto in edizione limitata a prezzi esorbitanti.

Alfa Romeo Spider sarà la prossima vettura in edizione limitata del Biscione?

A proposito della prossima novità che potrebbe arrivare da questo punto di vista per Alfa Romeo, Imparato ha lasciato intendere che verrà deciso assieme ai fan di Alfa Romeo ed in particolare anche con i 33 fortunati clienti che hanno acquistato la nuova 33 Stradale. Tuttavia il francese è sembrato particolarmente propenso a puntare su una nuova Spider. Questo in quanto una vettura di questo tipo manca da troppo tempo nella gamma del Biscione e dunque puntare su questo tipo di vettura per il secondo modello di questa nuova gamma di auto ad alte prestazioni in edizione limitata potrebbe essere una buona idea.

Alla domanda se si tratterà di una nuova Alfa Romeo Duetto, Imparato ha risposto che sarà qualcosa di ancora meglio. Questo in quanto il Biscione vuole dimostrare di essere capace di fare davvero delle auto eccezionali. Molto probabilmente però questo secondo modello sarà solo elettrico in quanto la casa milanese vuole dimostrare di cosa è capace anche con questo tipo di tecnologia. Molto comunque dipenderà dalla scelta dei clienti dato che Imparato è stato chiaro nel dire che queste auto saranno realizzate per clienti speciali insieme a loro che dovranno offrire le proprie idee e suggerimenti. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo futuro modello che certamente farà discutere a lungo.