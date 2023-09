Citroën riduce notevolmente i prezzi delle sue auto in Germania

Citroën reagisce agli elevati prezzi dell’energia e al consumo a vantaggio dei suoi clienti: data l’elevata inflazione, il prezzo di un veicolo nuovo è oggi di fondamentale importanza. Poiché il benessere del cliente e la mobilità accessibile sono sempre stati valori centrali del marchio francese, è tempo di contrastare l’aumento dei prezzi: Citroën ha deciso di ridurre significativamente i prezzi di listino della sua gamma di autovetture in Germania fino a € 6.000. Ciò si traduce in una riduzione media del 13%. Il marchio dalla doppia angolazione continuerà quindi anche in futuro ad offrire una mobilità accessibile a tutti.

“Citroën offre da 104 anni una mobilità accessibile con un design e un comfort unici. Modelli iconici come la 2CV o l’Ami hanno dato il via a nuove fasi del trasporto individuale – incomparabili nel design e alla portata di tutti – tipicamente Citroën: per tutti, come nessuno. È esattamente dove vogliamo andare di nuovo. L’attuale spirale dei prezzi continua a crescere: è giunto il momento di invertire questa tendenza e garantire nuovamente a più persone l’accesso a una mobilità a prezzi accessibili, motivo per cui ora stiamo riducendo significativamente i prezzi delle nostre auto. “Continueremo a offrire ai nostri clienti veicoli confortevoli, attraenti e convenienti anche in futuro”, afferma Patrick Dinger, direttore generale di Citroën Germania.

Questo adeguamento dei prezzi è reso possibile da una strategia di vendita ottimizzata in base ai valori del marchio, senza sacrificare la redditività. Abbassando i prezzi di listino, Citroën crea un livello di prezzo uniforme e limita gli sconti individuali nei negozi. Per i clienti ciò significa fin dall’inizio maggiore trasparenza dei prezzi e anche una migliore comparabilità delle vendite online e offline.

Citroën presenta anche un’altra importante novità in termini di gamma di veicoli: d’ora in poi, i tre livelli di equipaggiamento YOU, PLUS e MAX sostituiranno le cinque versioni precedenti Live, Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack. Questi nuovi livelli di equipaggiamento sono disponibili per ogni modello e ciascuno offre fino a cinque pacchetti di opzioni. Attraverso livelli di equipaggiamento e pacchetti di opzioni chiaramente definiti, Citroën semplifica il processo di acquisto e allo stesso tempo rafforza la fiducia dei clienti. Ridurre la varietà consente inoltre di ottimizzare la produzione, ridurre la complessità, semplificare la gestione delle scorte e migliorare il controllo dei costi. Per i clienti ciò significa innanzitutto tempi di consegna più brevi e prezzi più competitivi.

L’approccio è in linea con le nuove abitudini dei consumatori, in particolare con la crescente trasformazione digitale, e con l’ambizione di Citroën di perseguire una politica dei prezzi equilibrata e di fornire risposte concrete alle sfide sociali.

La nuova gamma di livelli di equipaggiamento si basa sulle esigenze e sullo stile di vita dei clienti e offre le giuste opzioni per ogni budget. Senza entrare nei dettagli dei singoli modelli, hanno tutti una cosa in comune: design e comfort come marchi inconfondibili di Citroën. Su C4 ed e-C4 come i sensori di parcheggio posteriori. Il livello di equipaggiamento PLUS amplia l’esperienza Citroën con sedili Citroën Advanced Comfort, telecamera per la retromarcia e cerchi in lega da 18 pollici.

Un numero limitato di pacchetti opzionali, fino a cinque per versione del modello, completa l’offerta. Il colore della carrozzeria rimane liberamente selezionabile indipendentemente dalla versione e dal pacchetto di opzioni. I pacchetti di opzioni sono stati messi insieme sulla base di un’analisi degli ordini e di altri feedback dei clienti. Ciò evita che i clienti debbano scegliere quelli che meglio si adattano alle loro esigenze tra le numerose opzioni individuali disponibili. Per C4 ed e-C4 – e riscaldamento del volante incluso.