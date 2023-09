Ferrari: Sainz e Leclerc si preparano per il Gran Premio di Singapore 2023

Affrontare il Gran Premio di Singapore 2023 di questo weekend rappresenta una prova significativa per la Scuderia Ferrari, e i suoi piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc lo sanno bene. Sia Sainz che Leclerc hanno affrontato la stampa con occhi aperti sui dettagli che potrebbero determinare l’andamento della gara sul circuito di Marina Bay, noto per la sua natura tecnica e le condizioni estreme.

Il pilota spagnolo ha sottolineato il cambio di scenario rispetto al suo recente successo a Monza. “La pista di Singapore è molto diversa. Le gomme saranno sotto stress costante e questo è un fattore cruciale per noi”, ha detto Sainz durante la conferenza stampa della FIA.

Ferrari: Carlos Sainz e Charles Leclerc parlando del GP di Singapore di questo weekend

“Oltre a ciò, si tratta di un tracciato ad alto carico aerodinamico; i dettagli saranno tutto. Alcune squadre che abbiamo superato a Monza potrebbero essere molto più competitive qui”, ha concluso.

Sul fronte delle condizioni di gara, Carlos Sainz non ha nascosto la durezza del GP. “È una competizione snervante sotto un calore intenso. È imperativo mantenere la concentrazione dall’inizio alla fine; un solo errore e i muretti ti puniranno. Anche l’importanza dell’idratazione non può essere trascurata, nonostante l’acqua a bordo diventi simile a un tè caldo dopo pochi giri”.

Mentre il 29enne di Madrid ha messo in luce le sfide di Singapore, Charles Leclerc è stato più cauto, pur essendo uno dei suoi circuiti favoriti. “Amo le piste cittadine, ma questo tracciato potrebbe non essere particolarmente favorevole per la nostra Ferrari SF-23, che ha mostrato oscillazioni di performance in situazioni di alto carico aerodinamico”, ha osservato Leclerc, parlando con i media nel paddock.

Il pilota monegasco ha poi sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e la necessità di attenzione ai dettagli. “La qualifica potrebbe dipendere dal pilota, ma la gara è un esercizio collettivo. Dopo le lezioni apprese nelle corse di Zandvoort e Monza, siamo in una posizione migliore per capire il comportamento della SF-23. Il nostro obiettivo per il weekend è eseguire ogni fase con precisione. Se ci riusciremo, i punti seguiranno”, ha dichiarato il 25enne.