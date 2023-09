Alfa Romeo: Bottas e Zhou confermati anche per il 2024

Il team Alfa Romeo, che probabilmente il prossimo anno cambierà nome in Sauber, ha confermato oggi i suoi due piloti per il 2024: il 34enne Valtteri Bottas e il 24enne Guanyu Zhou continueranno a correre per la squadra, mentre il ventenne Théo Pourchaire, leader della serie Formula 2, rimarrà quindi pilota di riserva.

Bottas e Zhou confermati dal team Alfa Romeo anche per il 2024

Mentre la conferma di Bottas era più che altro una formalità, nel caso del pilota cinese a lungo è rimasto in dubbio se avrebbe mantenuto il suo posto in Alfa Romeo. Nelle ultime settimane si è diffusa l’ipotesi che il posto accanto a Bottas sarebbe stato attribuito a Pourchaire, ma si era parlato anche di Mick Schumacher. Invece la formazione di piloti della scuderia di Hinwil rimane tuttavia invariata.

Sia Bottas che Zhou attendono con ansia la loro terza stagione insieme. Ricordiamo che l’anno scorso Alfa Romeo si classificò sesta nella Coppa Costruttori, quest’anno invece fatica e finora è penultima, nona. “La decisione di continuare il nostro viaggio con una formazione invariata è una testimonianza dell’investimento che abbiamo fatto nel nostro progetto. In Formula 1, nulla cambia da un giorno all’altro e abbiamo deciso di concentrarci sulla stabilità e continuare a costruire insieme la nostra squadra mentre iniziamo un importante periodo di transizione”, ha detto in un comunicato stampa il team principal Alessandro Alunni Bravi, ricordando allo stesso tempo che nel 2026 Alfa Romeo/Sauber diventerà un team ufficiale Audi.

“Valtteri e Zhou sono piloti che hanno il talento e le capacità necessarie, e lavorano anche molto bene insieme. Sono affiatati e possono spingersi a vicenda”, ha aggiunto Alunni Bravi. Quanto ad Alfa Romeo al momento non è ancora chiaro se continuerà la sua avventura in F1 dopo il 2023 o se la casa automobilistica del Biscione preferirà concentrarsi in un altro campionato automobilistico. Il CEO Jean Philippe Imparato ha confermato che a breve avremo notizie in merito. Una cosa sembra sicura, il binomio motorsport Alfa Romeo è destinato a proseguire anche nei prossimi anni.