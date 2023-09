Nuove Fiat Panda, Multipla e 500XL: ecco cosa sappiamo fino ad ora

Nuove Fiat Panda, Multipla e 500XL dovrebbero essere i nomi delle future novità che la principale casa automobilistica italiana lancerà sul mercato nei prossimi anni dopo aver presentato nel 2023 le nuove Fiat Topolino e Fiat 600. La prima ad arrivare sarà la nuova Fiat Panda il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno. Esattamente si dice che questa auto possa debuttare l’11 luglio 2024 giorno in cui la principale casa automobilistica italiana festeggia 125 anni.

Nuove Fiat Panda, Multipla e 500XL potrebbero essere le prossime novità della casa italiana che debutteranno nei prossimi anni

Nuova Fiat Panda sarà una vettura molto diversa dal modello attuale con dimensioni maggiori intorno ai 4 m di lunghezza e una carrozzeria da crossover. L’auto avrà forme moderne e squadrate e sarà ispirata dalla concept car Fiat Centoventi mostrata per la prima volta nel 2019 al Salone dell’auto di Ginevra. La vettura sarà inoltre fortemente legata alla nuova Citroen C3 che sarà svelata il mese prossimo. Queste due auto saranno le prime auto elettriche low cost di Stellantis per l’Europa con un prezzo intorno ai 25 mila euro al netto di incentivi. Si parla di un’autonomia di poco inferiore ai 400 km con una ricarica completa.

La nuova Fiat Panda avrà anche una versione ibrida che sarà la entry level della gamma con un prezzo notevolmente inferiore ai 20 mila euro. L’auo sarà prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est Europa, forse a Trnava in Slovacchia insieme alla nuova Citroen e-C3. La nuova Panda darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriverà un secondo modello che debutterà entro la fine del 2025. Ci riferiamo alla nuova Fiat Multipla il cui nome però deve ancora essere confermato ufficialmente. Si tratterà di un crossover di segmento C lungo circa 4,3 m che verrà prodotto su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. L’auto avrà come la nuova Fiat Panda uno stile squadrato e moderno ispirato anche in questo caso alla concept Fiat Centoventi.

Infine oltre alla nuova Fiat Panda e alla nuova Fiat Multipla si dice che la casa italiana possa regalare un’altra sorpresa. Si tratterebbe di una versione più grande di Fiat 500X che potrebbe chiamarsi Fiat 500XL e che potrebbe affiancare la Multipla come top di gamma del marchio torinese. Di questo modello però al momento non ci sono notizie certe ma solo voci di corridoio. Dunque non escludiamo che possa semplicemente rimanere un’ipotesi.