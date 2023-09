Opel Kadett C festeggia 50 anni

La nuova Opel Astra Sports Tourer Electric ha celebrato la sua anteprima mondiale pochi giorni fa all’IAA Mobility di Monaco. Progettata in modo chiaro e audace, con le più moderne tecnologie a bordo e un elevato livello di praticità d’uso, offre tanto divertimento di guida responsabile e porta così senza soluzione di continuità nel futuro la ricetta di successo di quasi novant’anni di classe compatta Opel. Prima dell’Astra, la Kadett ha dato il nome alla serie di modelli che da generazioni piace così tanto ai clienti. Ora si festeggia un anniversario: esattamente 50 anni fa fu lanciata la Opel Kadett C, più diversificata di quasi ogni altro modello precedente.

Una bella vettura familiare, un’elegante seconda vettura con un pratico portellone o una forte atleta ricreativa dall’aspetto estroverso: la famiglia Kadett C ha avuto molti volti tra il 1973 e il 1979. La Kadett C a trazione posteriore fece il suo debutto alla fine dell’estate del 1973 con una carrozzeria dal design chiaro e un nuovo asse anteriore a doppi bracci trasversali. Elementi caratteristici del design erano la griglia del radiatore piatta, il cofano con la tipica piega del marchio e la grembialatura anteriore progettata come uno spoiler. Un’auto “che non solo guida piacevolmente bene, ma è anche costruita in modo coscienzioso e lavorata in modo pulito, che è anche facile da manutenere e riparare ed economica da manutenere”, hanno elogiato i tester di auto motor und sport nell’edizione 20/1973.

I clienti possono scegliere e trovare la variante Kadett giusta per tutti i gusti: la terza generazione Kadett è inizialmente disponibile come berlina a due e quattro porte nelle versioni normale e lusso, nonché come caravan a tre e cinque porte e come una coupé: seguiranno molte altre versioni. Perché la Kadett C è concepita come una “world car”. Non solo esce dalla catena di montaggio in Germania, ma viene anche prodotta come Chevette nello stabilimento Vauxhall in Gran Bretagna. Inoltre, viene costruito anche in Asia, Australia, Nord e Sud America con carrozzerie modificate e tecnologia adattata alle condizioni locali. In questo paese, la propulsione alla partenza è garantita da efficienti motori da 1,2 litri con 38 kW/52 CV e 44 kW/60 CV.

All’inizio del 1975 la gamma di motori venne completata da un motore a benzina da un litro particolarmente parsimonioso e da 30 kW/40 CV. La più grande innovazione tecnica della Kadett C è l’asse a doppio braccio oscillante con molle elicoidali nella parte anteriore. Uno stabilizzatore è standard su tutte le versioni. La carreggiata è più larga di 20 millimetri rispetto al modello precedente, a tutto vantaggio della manovrabilità e della stabilità su strada.