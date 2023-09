Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe: tappa importante a Spa-Francorchamps

In Belgio, sul celebre circuito di Spa-Francorchamps, si avvicina il momento clou per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. Questa tappa è decisiva per le sorti di ben 56 piloti ancora in lizza per le classifiche finali, in vista delle attesissime Finali Mondiali di ottobre al Mugello.

Per quanto riguarda la classe principale, il Trofeo Pirelli, i riflettori sono puntati su Thomas Fleming e Eliseo Donno. Dopo una prestazione notevole a Estoril, Fleming si è avvicinato pericolosamente al salentino Donno, riducendo il gap a soli 23 punti. Mentre Donno non tocca il primo gradino del podio da qualche gara, gli occhi sono puntati anche su Adrian Sutil, ex pilota di Formula 1, e sull’esperto Max Mugelli.

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe: tutto pronto per la gara in Belgio

Nel Trofeo Pirelli Am, il tedesco Franz Engstler sembra avere una marcia in più. Con ben sette vittorie, il pilota di Charles Pozzi GT Racing detiene un vantaggio di 35 punti su Hanno Laskowski. Tuttavia, il roster è arricchito da nuovi volti che faranno il loro debutto sul circuito belga, tra cui Nicola D’Aniello, Presidente del Ferrari Owners Club Belgio.

In Coppa Shell, Axel Sartingen è nettamente in testa, con un solido margine di 59 punti su Fons Scheltema. A seguire, una lotta serrata con vari protagonisti, tra cui il vincitore della Coppa Shell 2021, Ernst Kirchmayr. In Coppa Shell Am, la battaglia è ancora aperta con Kirk Baerwaldt in pole position, ma con diversi contendenti pronti a dargli filo da torcere.

A Spa faranno il loro debutto Léon Rijnbeek e Martin Havas, insieme ai veterani Enzo Potolicchio e Claus Zibrandtsen, che rientrano in pista dopo esperienze internazionali.

Il programma e dove vedere la gara

Il weekend si aprirà domani, venerdì 15 settembre, con le prove libere, per proseguire sabato e domenica con le qualifiche e le gare. Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta e gratuitamente su Ferrari Live e sul canale YouTube di Ferrari. In Italia, Sky Sport F1 si occuperà della trasmissione in diretta delle gare della Coppa Shell mentre le gare del Trofeo Pirelli saranno visibili in differita.