Ferrari domina la scena del motorsport e brilla in varie competizioni

Il Sachsenring ha ospitato il sesto round del campionato DTM, dove Thierry Vermeulen con la sua Ferrari 296 GT3 ha siglato un quinto posto, emergendo come il miglior rappresentante del costruttore modenese.

Il suo compagno di squadra Jack Aitken, nonostante una prestazione eccellente in qualifica, ha terminato al 21° posto. Il prossimo appuntamento DTM vedrà i piloti scendere in pista dal 27 al 29 settembre a Spielberg (Austria).

Ferrari: Maranello spicca nei campionati DTM, International GT Open, NLS e Ultimate Cup Series

Nella recente edizione n°63 dell’ADAC ACAS Cup, parte del calendario NLS, la 296 GT3 n°19 di Racing One ha colto un importante successo nella classe SP9 Pro Am. Il team composto da Christian Kohlhaas, Stefan Aust, Jacob Schell e Luca Ludwig è riuscito a conquistare anche un sesto posto assoluto, dopo aver dominato le qualifiche.

Tuttavia, la squadra ha dovuto fare i conti con una deludente ritirata nella 62ª edizione dell’ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen, in seguito a un incidente. La prossima sfida NLS è fissata per il 23 settembre.

A Spielberg, cuore dell’International GT Open, le Ferrari hanno mostrato una performance formidabile. Nella categoria Pro Am, il duo Nicolò Rosi e Niccolò Schirò sulla 296 GT3 ha assicurato un secondo posto per Kessel Racing mentre nella classe Am la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 ha raggiunto il gradino più alto del podio grazie a Philipp Baron ed Ernst Kirchmayr. Riccardo Agostini e Nicola Marinangeli hanno inoltre conquistato una vittoria assoluta in Gara 2.

Ultimate Cup Series: ecco come è andata a Estoril

All’Estoril, nel quadro della Ultimate Cup Series, la 488 GT3 Evo 2020 è tornata in vetta nella categoria GT Endurance. Nonostante le condizioni atmosferiche avverse, il team Visiom ha dimostrato maestria e controllo.

Nelle gare della GT Sprint, i piloti delle Ferrari 488 Challenge Evo hanno confermato la loro supremazia con vittorie consecutive, cementando la loro posizione di leader nel campionato.

Con solo due round rimanenti nell’International GT Open, la lotta per il primato nella classifica Pro Am è feroce. Il team Cheever III-Pulcini guida con 54 punti, seguito da vicino da Schirò-Rosi con 45. Nella classe Am, Baron-Kirchmayr seguono i leader con un ritardo di soli sette punti.

Il palcoscenico del motorsport si sposta ora a Monza per l’International GT Open il 24 settembre e a Magny-Cours per l’Ultimate Cup Series dal 27 al 29 settembre.

Con questi risultati, è chiaro che le vetture da competizione di Ferrari continuano a essere una forza dominante nel mondo del motorsport. Da NLS a DTM, passando per l’International GT Open e l’Ultimate Cup Series, il marchio di Maranello mantiene la sua eredità in modo inconfondibile.