Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK: a Spa-Francorchamps ci sarà l’atto finale

Nel cuore pulsante del motorsport europeo, la pista di Spa-Francorchamps in Belgio diventa il teatro d’azione per il quinto e importante round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK 2023. Questo evento decisivo, in programma dal 15 al 17 settembre, non solo chiuderà la stagione del campionato britannico monomarca, ma lo farà parallelamente al sesto round della serie europea su uno dei circuiti più leggendari d’Europa.

Contrariamente alle aspettative che prevedevano una conclusione già segnata del Trofeo Pirelli, la gara di Silverstone ha rimescolato le carte. Carl Cavers, portacolori di Graypaul Nottingham, ha infiammato la competizione guadagnando un notevole vantaggio con una doppietta, due pole positions e un giro veloce.

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK: domani parte l’ultima tappa della stagione 2023

Queste performance gli hanno permesso di ridurre il gap con il leader della classifica, Andrew Morrow di Charles Hurst, fermo a 113 punti contro i 105 di Cavers. Non bisogna dimenticare H. Sikkens di HR Owen, terzo in classifica con 91 punti, ancora in corsa per il trofeo.

Nel contesto della Coppa Shell, Paul Simmerson di Graypaul Birmingham ha rovesciato le dinamiche, soprattutto grazie al weekend poco fortunato di Paul Hogarth di Stratstone Manchester. Simmerson, con 101 punti, precede Hogarth di soli quattro punti, rendendo il confronto finale a Spa-Francorchamps un vero e proprio thriller.

Chris Smith, anch’egli di Graypaul Birmingham, è terzo con 65 punti e ha l’intenzione di consolidare la sua posizione in Belgio, nonostante la pressione di altri piloti come Stuart Marston di Maranello Sales, Jonathan Satchell di HR Owen e Paul Rogers di JCT600.

Orari e programmazione

Arrivando al programma, domani – venerdì 15 settembre – è dedicato a test e prove libere. Sabato, le qualifiche si svolgeranno dalle 12:20 alle 12:50, seguite da Gara 1 alle 16:00. Domenica replicherà lo stesso schema: qualifiche dalle 12:20 alle 12:50 e l’ultima gara della stagione prenderà il via alle 16:00.

Questo quinto round a Spa-Francorchamps promette di essere un catalizzatore di emozioni e competizioni al vertice, rendendo questa tappa del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK un evento da non perdere per gli appassionati di Ferrari e delle competizioni su quattro ruote.