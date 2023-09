Jeep Grand Cherokee: la quinta generazione debutta in un importante mercato

La Jeep Grand Cherokee ha ridefinito senza dubbio il concetto di SUV di lusso. Fin dal suo primo debutto al Salone di Detroit nel 1992, questo modello è diventato sinonimo di eccellenza nel segmento.

E parliamo di un ingresso davvero iconico: il veicolo ha attraversato la città, salito le scale dell’evento e perfino frantumato una porta di vetro, stabilendo nuovi standard per i SUV a un livello mai raggiunto prima.

Jeep Grand Cherokee: in Brasile arriva la nuova generazione nella versione 4xe

In Brasile, la nuova Grand Cherokee è un simbolo di lusso e raffinatezza nel mondo automobilistico fin dal suo arrivo nel 1994. Il mercato brasiliano ha accolto con entusiasmo tutte le quattro prime generazioni e ora è pronto ad accogliere la quinta, la più avanzata dal punto di vista tecnologico sviluppata fino ad ora.

La nuova generazione della Grand Cherokee è in procinto di sbarcare sul mercato brasiliano. E non in una versione qualsiasi. La casa automobilistica americana ha infatti deciso di lanciare in Brasile la variante 4xe ibrida plug-in. Un cocktail irresistibile di tecnologia e performance sta per arrivare.

Jeep non ha fatto solo storia; continua a farla. Ogni generazione della Jeep Grand Cherokee ha perpetuato la tradizione di offrire la migliore capacità 4×4 della categoria, in ogni condizione di terreno. Questa eccezionalità non si ferma alla guida fuoristrada. Anche su strada, il modello esibisce un livello di raffinatezza e comfort superiore, senza compromessi.

Infine, ma non meno importante, questo modello mantiene il titolo di veicolo più premiato della sua categoria, confermando il suo status leggendario nel settore. Oltre alla sua ineguagliabile capacità 4×4, la nuova Grand Cherokee porterà con sé un design rivoluzionario, sia all’interno che all’esterno, e funzionalità straordinarie per quanto riguarda comfort e prestazioni.