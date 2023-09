Industria automotive: si mantiene in crescita la produzione in Italia

Nell’ambito dell’industria automotive italiana, il 2023 si profila come un anno di crescita e consolidamento, a dispetto di un contesto industriale generale che fatica a recuperare. Secondo le ultime statistiche Istat, l’intero comparto automobilistico ha registrato un aumento dell’11% nella produzione a luglio 2023 rispetto all’anno precedente. Ma non è tutto. Nei primi sette mesi di quest’anno, la crescita è stata dell’8,8%.

Andiamo subito al cuore dei dati: il codice Ateco 29.1, che riguarda la fabbricazione di autoveicoli, ha messo a segno un incremento del 18,4% a luglio e un robusto 19,7% nei primi sette mesi del 2023.

Industria automotive: a luglio 2023 la produzione è aumentata dell’11%

Anche la produzione di carrozzerie per autoveicoli e rimorchi (codice Ateco 29.2) è salita, con un +16,1% a luglio e un +4,6% nei primi sette mesi. Per quanto riguarda la fabbricazione di parti e accessori, dopo un positivo +3,3% a luglio, i dati sono leggermente in calo nel cumulato dell’anno, con un -0,3%.

Gianmarco Giorda, direttore generale di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Automobilistica), conferma che il settore sta attraversando un periodo propizio. Le cifre preliminari dell’ANFIA rivelano che la produzione di auto ha superato le 347.000 unità nei primi sette mesi, con una crescita del 22,1%. Giorda sottolinea anche l’eccezionale incremento del 92,1% registrato a giugno.

Tuttavia, è fondamentale mettere questi dati in prospettiva rispetto al mercato italiano nel suo complesso. A luglio 2023, la produzione industriale totale mostra un calo del 2,1% rispetto all’anno precedente. Nei primi sette mesi del 2023, questa flessione è stata del 2,6%.

I dati finanziari

Passando ai dati finanziari, il fatturato del comparto automotive ha registrato un balzo del 46,6% a giugno 2023 grazie a una componente interna cresciuta del 59,8% e una componente estera aumentata del 29,1%. Nel semestre gennaio-giugno 2023, il fatturato ha mostrato un incremento del 27,9%.

Dal punto di vista dell’export, l’Italia ha esportato autoveicoli per 9,7 miliardi di euro e importato per 14,3 miliardi fino a maggio 2023. Gli Stati Uniti sono il mercato principale, rappresentando il 18,6% dell’export totale, seguiti dalla Germania (18,1%) e dalla Francia (13,1%). L’export di componentistica ha generato 11 miliardi, con un saldo positivo di 2,6 miliardi.

L’industria automotive italiana sta mostrando segni di resilienza e crescita, distinguendosi in un contesto industriale complessivamente sfavorevole. Questi dati, provenienti dalle analisi di ANFIA e dai commenti di Gianmarco Giorda, confermano l’importanza strategica del settore per l’economia italiana.