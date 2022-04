Camp Jeep torna al New York Auto Show 2022

Camp Jeep torna a New York, facendo la sua sedicesima apparizione al New York International Auto Show 2022 al Jacob Javits Center di Manhattan. Dal 2004, più di 425 mila partecipanti al salone dell’auto di New York hanno sperimentato questo corso di guida fuoristrada per eccellenza realizzato dal brand di Stellantis.

Camp Jeep offre agli spettatori la possibilità di provare alcune delle capacità fuoristrada estreme dei veicoli della casa americana. Gli ostacoli sono progettati per dimostrare alcuni dei rigorosi test che i veicoli Jeep devono affrontare prima che raggiungano i consumatori sul mercato. I partecipanti vedranno in prima persona gli standard di capacità Jeep per altezza da terra, trazione, stabilità, articolazione, breakover e sospensioni.

Gli specialisti di prodotto guideranno i partecipanti durante il percorso Camp Jeep con un Wrangler Rubicon 4xe e un Rubicon 392, il nuovissimo Grand Cherokee 4xe, Jeep Gladiator Mojave e Rubicon e Jeep Grand Cherokee L.

Saranno molteplici le prove a cui le auto di Jeep potranno essere sottoposte mostrando le proprie capacità nella guida fuoristrada o sulle pendenze più impervie. Tra le prove segnaliamo Jeep Mountain, Extreme Breakover e il Trail Rated Pass, solo per citare le più famose.

Tutti i partecipanti al Camp Jeep parteciperanno automaticamente allo Stellantis US National Giveaway per avere la possibilità di vincere 100 mila dollari per acquistare qualsiasi veicolo facente parte di uno dei marchi del gruppo Stellantis.

Jeep ha fatto inoltre sapere che tutti i partecipanti di età pari o inferiore a 17 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o tutore. L’evento sarà aperto durante tutti gli orari di apertura del Salone internazionale dell’auto di New York 2022 a partire da mercoledì 13 aprile 2022.

