Ferrari: un weekend carico di adrenalina in DTM, NLS e Ultimate Cup Series

È un fine settimana elettrizzante per Ferrari, con presenze in tre campionati motoristici di alto calibro: DTM in Germania sul Sachsenring, NLS sul mitico Nurburgring e Ultimate Cup Series sul circuito portoghese di Estoril.

DTM: Sachsenring accoglie il team Emil Frey Racing e le Ferrari 296 GT3

Al Sachsenring, teatro della sesta tappa del DTM, il costruttore di Maranello schiera le sue due Ferrari 296 GT3. Guidate da Jack Aitken e Thierry Vermeulen, le auto del team Emil Frey Racing ritornano in pista dopo i notevoli risultati ottenuti al Lausitzring.

Il tracciato tedesco, noto per i suoi dislivelli e le curve mozzafiato, ha previsto delle prove libere ieri mentre oggi si svolgeranno le qualifiche e Gara 1. Domani vedrà svolgersi la seconda gara del fine settimana.

NLS: il Nurburgring vibra con la 12 Ore e la Ferrari 296 GT3

L’ADAC ACAS Cup e la 62° edizione dell’ADAC Reinoldus animano il weekend del NLS al Nurburgring. Ferrari è rappresentata dalla Ferrari 296 GT3 n°19 del team Racing One. La squadra, che gareggia nella classe SP9 Pro Am, schiera i piloti Christian Kohlhaas, Stefan Aust, Jacob Schell e Luca Ludwig. Le qualifiche e le gare si terranno tra oggi e domani, con la prima corsa prevista per le 15:30 di oggi.

Ultimate Cup Series: lotta per la vetta ad Estoril con le 488 GT3 Evo 2020 e 488 Challenge Evo

Nel contesto dell’Ultimate Cup Series, il circuito dell’Estoril in Portogallo si prepara per la 600 km. Il team Visiom, a bordo della Ferrari 488 GT3 Evo 2020, è in piena battaglia per il titolo della classe Endurance GT.

Tra i partecipanti figura anche il team XP Racing con la 488 Challenge Evo n°74 e il team SR&R che schiera due Ferrari 488 Challenge Evo. L’agenda di gara si sviluppa fino a domani, culminando con la prova di endurance di quattro ore. Il weekend è dunque ricco di eventi e opportunità per Ferrari, che affronta circuiti iconici e sfide senza pari in tre diversi campionati.