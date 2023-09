Ruote nella Storia: in Molise un evento dedicato all’automobilismo storico

Nel panorama dell’automobilismo storico, Ruote nella Storia continua a tracciare percorsi memorabili, questa volta impreziosendo le terre molisane con veicoli d’epoca. Il 9 settembre 2023, l’evento ha messo in luce il patrimonio nazionale, esplorando luoghi di significativo valore storico e culturale, come Campobasso, Larino e il Borgo di Termoli.

Il ruolo di pilastro organizzativo è stato svolto da ACI Storico, in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia e con il sostegno cruciale di AC Molise. Le figure di spicco in questa riuscita organizzazione sono state Riccardo Tesone – presidente di AC Molise – e Francesco Meleca – direttore della stessa entità.

Ruote nella Storia: l’evento ha attraversato le terre molisane con diversi veicoli d’epoca

Meleca ha esaltato la giornata, affermando che i 42 equipaggi presenti hanno esplorato luoghi dal fascino unico, come Larino e il Castello Svevo a Termoli. La rassegna di auto antiche ha compreso vetture con oltre 40 anni di storia, tra le quali ha brillato una Lancia Aurelia B20. Un premio speciale è stato assegnato a una madre che ha partecipato all’evento con la sua bambina, dimostrando che la passione per le auto storiche non ha età.

Non è stata solo un’occasione per ammirare vetture d’epoca, ma anche per valorizzare il patrimonio culturale e territoriale italiano. A Larino, ad esempio, è stata inclusa una visita guidata alla Cattedrale, all’Anfiteatro Romano e al Museo Civico, che ospita alcune delle più antiche testimonianze storiche del territorio molisano.

Questo approccio multidisciplinare rappresenta il cuore pulsante di Ruote nella Storia, confermando l’evento come un tassello fondamentale nell’evoluzione tecnica e tecnologica del motorismo storico.

Annunciati già i prossimi appuntamenti

Il programma dell’evento ha anche riservato un momento conviviale, dove i partecipanti hanno potuto assaporare le specialità locali e condividere le loro passioni. Forti del continuo successo, gli organizzatori di Ruote nella Storia hanno già annunciato i prossimi appuntamenti: il 16 settembre presso la Riviera del Brenta e il 17 dello stesso mese con tappe a Castello di Pagazzano, Vico del Gargano, Borgo di Oriolo, Servigliano e Alta Tuscia.

Ruote nella Storia è più che un semplice raduno di auto d’epoca: è un viaggio attraverso la storia e la cultura italiana, un evento che sa unire sport, passione e valorizzazione del patrimonio. E con il supporto di entità come ACI Storico, Automobile Club d’Italia e AC Molise, il futuro appare luminoso per gli appassionati di questo inestimabile segmento dell’automobilismo.