Ferrari Challenge North America: Road America è teatro della stagione 2023

Nella categoria motorsport, quando si parla di competizioni ad alte prestazioni, il Ferrari Challenge North America è sempre una vetrina di eccellenza. Quest’anno, il mitico circuito di Road America nel Wisconsin ha avuto l’onore di ospitare l’epilogo della stagione nordamericana di questo imperdibile torneo.

Matt Kurzejewski di Ferrari of Beverly Hills ha raggiunto la gloria con anticipo, facendosi incoronare campione del Trofeo Pirelli ancor prima del round finale a ottobre. Sebbene Onofrio Triarsi di Ferrari of Central Florida abbia lasciato un’impronta notevole dominando in pole position e giro più veloce, è Kurzejewski che è salito sul gradino più alto del podio.

Ferrari Challenge North America: ecco come è andata la gara sul circuito di Road America

L’unico intervento della safety car durante il weekend non ha ostacolato il pilota, che ha chiuso con una vittoria matematica mentre Jason McCarthy di Wide World Ferrari, il suo principale rivale, si è dovuto accontentare di un sesto posto.

Chris Cagnazzi, pilotando con Ferrari of Long Island, ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale, seguendo il successo iniziale a Miami. Dietro di lui sul podio, Omar Balkissoon di Ferrari of Ft. Lauderdale e il leader del campionato Justin Rothberg di Ferrari of Palm Beach hanno completato una giornata entusiasmante.

Cameron Root di Ron Tonkin Gran Turismo ha dimostrato un’impressionante forma nel corso del weekend. Oltre a vincere entrambe le gare, Root ha ottenuto la pole position, aumentando il suo margine di vantaggio sul secondo in classifica, David Voronin di Foreign Cars Italia, a 17 punti. La gara è stata movimentata da una serie di penalità post-gara e piccoli incidenti, ma Root ha mantenuto la calma per portare a casa la vittoria.

Scontri e vittorie in Coppa Shell AM

La vittoria nella Coppa Shell AM è andata a Lisa Clark di Ferrari of Beverly Hills, in seguito a una penalità attribuita a Bruce Cleveland di Ferrari of Silicon Valley per un incidente. Dan Cornish di Ferrari of Austin e Darren Bernstein di Ferrari of Washington hanno completato il podio mentre Cleveland mantiene la leadership del campionato, avendo 19 punti di vantaggio su Clark.

Leggi anche: Ferrari 499P: quarto e quinto posto alla 6 Ore del Fuji

La stagione 2023 del Ferrari Challenge North America non è ancora finita. I piloti si riuniranno per un evento da non perdere: le Finali Mondiali Ferrari, in programma dal 24 al 30 ottobre sul prestigioso circuito del Mugello. Qui, le classifiche più arretrate avranno l’opportunità di giocarsi i punti finali e forse cambiare il corso della stagione.